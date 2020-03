Engagement des Flughafens Zürich im Ausland dürfte länger zu reden geben

Die Flughafen Zürich AG (FZAG) baut für 650 Millionen Franken einen neuen Flughafen in Indien und ist an acht Flughäfen in Südamerika involviert. Das gab zu reden – und wird es wohl auch noch länger. Am 10. Dezember haben die SP-Kantonsrätinnen Sibylle Marti (Zürich) und Michèle Dünki-Bättig (Glattfelden) sowie SP-Kantonsrat Andreas Daurù (Winterthur) den Regierungsrat zu einer Stellungnahme zur Strategie des Flughafens im Ausland aufgefordert. Dies vor allem, weil die FZAG in einem sehr umstrittenen Projekt in Nepal als Investorin infrage kommt.

Gestern Donnerstag publizierte der Regierungsrat seine Antwort. Kurz und knapp lautet sie, erstens: Ohne Antrag zuhanden des Verwaltungsrats wird keine Stellung genommen. Und zweitens: Selbst wenn sich die delegierten Kantonsvertretungen gegen den Antrag stellen würden, können sie vom Rest des Verwaltungsrats überstimmt werden.

Keine Reputationsrisiken

Im Wortlaut klingt die Antwort freilich komplexer. Wissen muss man, dass der Kanton Zürich mehr als ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats delegieren kann. Für diese Mitglieder ist die sogenannte «Eigentümerstrategie für die Beteiligung des Kantons Zürich an der FZAG» zentral. Sie sagt, wie die Haltung der Kantonsvertretung zu Auslandbeteiligungen des Flughafens aussehen soll. Darin heisst es erstens: Beteiligungen der FZAG im In- und Ausland müssen den «Einsatz an personellen und finanziellen Ressourcen» und den Wertzuwachs für die FZAG in ein «günstiges Verhältnis» setzen. Auch dürfen keine Reputationsrisiken gegen eine Investition sprechen.

Damit bleibt der Regierungsrat bei den grundsätzlichen Richtlinien, zum konkreten Projekt in Nepal schweigt er sich in seiner Antwort aus. Er hält lediglich fest, dass die FZAG ein Beteiligungsprojekt ausarbeiten und dem Verwaltungsrat vorlegen muss, bevor sie eine Auslandbeteiligung eingehen kann. Und dass der Verwaltungsrat darüber dann in einem «einfachen Mehr» bestimmt. Das heisst auch: Selbst wenn die Kantonsvertretungen im Verwaltungsrat gegen das Projekt in Nepal stimmen, können sie überstimmt werden.

«Haltung zeigen»

Für die Mitinitiantin der Anfrage, Michèle Dünki-Bättig, steht fest: «Der Regierungsrat will sich auf diesem Weg aus der Verantwortung ziehen.» Ihr scheint, dass der Regierungsrat viel stärker Position beziehen und sich für eine Haltung stark machen müsste, als er dies in der Stellungnahme tut. «In seiner schriftlichen Antwort nennt er lediglich die Bedingungen, welche die FZAG erfüllen muss, um sich an anderen Flughäfen im In- und Ausland beteiligen zu können. Zum Projekt selber nimmt er aber keine Haltung ein. Im Jahre 2020 finde ich das – angesichts der laufenden Klimadebatten – sehr enttäuschend.»

Die beiden Kantonsrätinnen und der Kantonsrat der SP zielten mit ihrer Anfrage nämlich weniger auf die Firmenstrategie ab, sondern auf das konkrete Projekt mit dem Namen «Nijgahd» in Nepal. Dies sei, so schrieb das Trio mit Bezug auf einen Artikel in der Wochenzeitung, in Nepal selbst hoch umstritten: Sollte es realisiert werden, würden Waldrodungen im Umfang von 2,4 Millionen Bäumen drohen – was auch den Lebensraum seltener Tierarten wie Tigern, Elefanten und Leoparden einschränken würde. Nicht zuletzt würde die Waldrodung das Problem der Überschwemmung verschärfen. Dünki-Bättig will deshalb gemeinsam mit Marti und Daurù weitere Schritte diskutieren. «Für mich steht fest, dass wir nochmals genauer hinschauen und beispielsweise einen Antrag stellen müssen, dass die Eigentümerstrategie angepasst wird.» Die drei treffen sich am kommenden Montag im Rahmen der Kantonsratssitzung – sofern diese stattfinden kann.

Für die FZAG stellen die Investitionen in ausländische Flughafen einen wichtigen Teil der Entwicklungsstrategie dar, hielt CFO Lukas Brosi gegenüber dem «ZU» fest. Als Firma würde die FZAG in ihrem Kerngeschäft irgendwann an eine Wachstumsgrenze stossen – weshalb sie, im Rahmen ihrer Kernkompetenzen, weitere Marktchancen suche.