Englisch lernen mit Basketballprofis

«Crossover dribble! Behind the back! Spin dribble!», schallt es durch die Turnhalle der Sekundarschule Unteres Furttal in Otelfingen. 125 Augenpaare schauen gebannt zu, als Jeremy Robinson mit einem Basketball durch die Halle rennt und jede Instruktion, die Kevin Müri ruft, gekonnt umsetzt. Jeder Trick wird von den Schülerinnen und Schülern der 4. bis 6. Klasse mit Applaus und Jubeln quittiert.

An diesem Morgen nehmen sie an einem besonderen Programm teil: Robinson, der bei den Grasshopper Zürich Wildcats in der Nationalliga B spielt, gibt zusammen mit den zwei Nationalliga A Spielerinnen Kolby Morgan und LaBrittney Jones vom Basketballclub Winterthur einen Einblick in ein professionelles Basketballtraining – und das alles auf Englisch.

Der Anlass, der seit einigen Jahren vom Verein Basketball Regensdorf organisiert wird, soll es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, die Englische Sprache in einem lockeren Umfeld anzuwenden. «Während dem Sport sinkt die Hemmschwelle enorm. Sobald man im Spiel ist und miteifert, kommen die Worte und Phrasen wie von alleine», erklärt Vereinspräsident Martin Lenggenhager.

Als Vorbereitung haben die Schülerinnen und Schüler auch Fragen vorbereitet, welche sie den Profis stellen. Der Spass steht dabei immer im Vordergrund und soll auch die Begeisterung für den Basketballsport selber wecken. Nach Otelfingen besuchen die Profis im Januar die Primarschule Buchs und im Februar das Schulhaus Chrüzacher in Regensdorf. Weitere Schulen im Zürcher Unterland sollen in den kommenden Monaten folgen.

Klein angefangen

Mittlerweile hat das Training mit den Profis auch die Aufmerksamkeit der älteren Schülerinnen und Schüler erweckt. Animator und Übersetzer Müri fordert die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf, zwei Reihen zu bilden damit Pässe geübt werden können: «chest passes» auf Brusthöhe oder indirekte «bounce passes», wobei der Ball zuerst auf dem Boden abprallt. Robinson, Morgan und Jones mischen sich unter die Schülerinnen und Schüler, fordern sie heraus, feuern sie an und gratulieren ihnen mit Handschlägen.

«Mir ist es enorm wichtig, dass ich den Kindern etwas mitgeben kann», sagt LaBrittney Jones, die schon in den Vereinigten Staaten bei Jugendcamps mitmachte. «Alle Profis haben mal klein angefangen.» Dass die Kinder das ganze Programm auf Englisch mitmachen, findet sie besonders beeindruckend. «Die Schülerinnen und Schüler machen das super», lobt Jones. «Es ist grossartig, dass man in der Schweiz schon in jungem Alter eine zweite Sprache lernen kann.»

Das Training hinterlässt auch bei den Kindern einen bleibenden Eindruck. Neugierig stellen sie Fragen über das Leben und die sportlichen Erfolge der Profis. «Mir hat das Interview besonders gefallen», sagt die 9-jährige Anika, die von den Sportlerinnen wissen wollte, welches ihre Lieblingstiere sind. «Aber auch Dribbeln zu lernen, war super», ruft sie, bevor sie sich den anderen Kindern wieder beim Spielen anschliesst.