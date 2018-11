Entlastung für Grubenmann-Brücke

Das Alter macht nicht nur menschlichen Knochen zu schaffen, auch die Tragepfeiler von Brücken leiden irgendwann unter Altersschwäche. Die Grubenmann-Brücke in Rümlang macht hier keine Ausnahme. Nach dem Brand des alten «Aubrüggli» ist sie die letzte historische, überdachte Holzbrücke über die Glatt. Und wie das Tiefbauamt des Kantons Zürich festgestellt hat, weist sie verschiedene Schwachstellen und Schäden an den Haupttrageelementen auf.

«Diese reduzieren die Tragfähigkeit der Brücke erheblich», sagt Markus Pfanner, Kommunikationsberater bei der Baudirektion. Deswegen wurde nun ein Holzgeländer installiert, dass verhindern soll, dass zu viele Fahrräder oder Passanten gleichzeitig die Brücke überqueren. «Mit der Verengung der Fahrbahn wurde eine kostengünstige Sofortmassnahme ausgeführt.» Die reduzierte Nutzlast soll die Sicherheit der Brücke erhöhen. Die Ästhetik ist dabei zweitrangig, «da Menschenleben gefährdet sein könnten».

Sanierungsdatum ungewiss

Diese Massnahme ist eine von vielen, die seit 2015 veranlasst wurden, um die Hängebrücke zu entlasten. So wurde vor drei Jahren die Zufahrt zur Brücke mittels Baulatten auf die Hälfte ihrer Breite reduziert. Ein Pfosten in der Mitte des Weges sorgt inzwischen dafür, dass sich keine Fahrzeuge auf die Brücke verirren. «Der Entscheid, ob, wie und in welcher Form die Brücke umfassend instandgesetzt werden soll, kann aufgrund der Kosten, der möglichen Hochwassersituation und der Anforderungen der Denkmalpflege jedoch nicht zeitnah gefällt werden», sagt Pfanner.

Benannt wurde die Brücke nach ihrem Erbauer Johannes Grubenmann, einem bekannten Baufachmann, der sie 1767 in Oberglatt gebaut hat. 1951 wurde sie dann nach Rümlang gezügelt. (Zürcher Unterländer)