Entspannt mit den Meistern trainieren

Unter der kundigen Leitung von Oliver Hegi, Kunstturn-Europa­meis­ter, und Ilaria Käslin, Europameisterschafts-Teilnehmerin, trip­peln, springen, hüpfen und rollen 125 Buben und Mädchen beim Aufwärmen über die Matten in der Mehrzweckhalle. Mit leichten Übungen bereiten sie sich auf die Trainingseinheit mit ihren Vorbildern vor.

Beim Check-in werden die Kinder in «Nationen» eingeteilt, und in diesen Gruppen begeben sie sich an die Geräte. Dort werden sie von den Mitgliedern der Natio­nalmannschaft betreut. Beim Boden­turnen erwartet die Europameisterin Giu­lia Stein­gruber die Kinder. Mit wachsamen Augen verfolgt sie jede Bewegung, korrigiert und ermuntert sie. Konzentriert machen die Kinder mit – sehr zur Freude der Profis.

Auf der Tribüne, wo die Eltern das Geschehen mitverfolgen, steht Sabine Kaufmann aus Zürich. Sofort hat sie ihre neunjäh­rige Tochter Flurina entdeckt, wie sie in der französischen ­Gruppe mitturnt. «Flurina nimmt das zweite Mal am Giulias Kidz Day teil, und sie freut sich sehr, neue Kinder kennen zu lernen», sagt die Mutter. Auch die sechs­jäh­rige Lia aus Dietlikon macht mit: «Ich finde es besonders lässig, mit so vielen Kindern zu turnen und Spass haben zusammen.» Bei jedem Gerätewechsel gibt es von den Stars ein Autogramm auf das T-Shirt. «Mit diesem Anlass, der allen sechs- bis zwölfjährigen Kindern offensteht, wollen wir vor allem die Freude am Turnen und an der Bewegung fördern», erklärte der Ressortchef Kom­munikation, Thomas Greutmann. Damit wolle man auch die die regio­nalen Turnvereine unterstützen, denn dort werden die Kinder ausgebildet. Viel Spass haben­ nicht nur die Kinder, auch den Profis ist die Freude anzusehen, sich wohl erinnernd, wie sie einst begonnen hatten. Schlussendlich ist gestern Abend jedes Kind ein Gewinner, denn es gibt für sie und eine Begleitperson eine Eintrittskarte für den Swiss Cup Zürich vom kommenden Wochen­ende im Zürcher Hallenstadion. (Zürcher Unterländer)