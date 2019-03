Er erweckt die Toten wieder zum Leben

Eigentlich wäre der Thriller «Der Screener» nach dem ersten Band abgeschlossen gewesen. Das Rätsel war geklärt, und natürlich gab es auch Tote. «Ich habe das Buch zwar im Flow zu Ende geschrieben, doch das melodramatische Ende gefiel mir nicht wirklich», erzählt Yves Patak. Auch die Leser seien mit dem Ende der Story nicht zufrieden gewesen. Deshalb habe er schlichtweg das letzte Viertel von Teil eins umgeschrieben. So erwachten zwei Haupt-Protagonisten wieder zum Leben, und es ergab sich «ein perfekter Cliffhanger» für den neuen Band «Der Screener – Teil 2».

Wiederum ist es ein gruseliger Thriller, der die Leser sofort in seinen Bann zieht. Dabei versteht es der Dielsdorfer Autor, Wissenschaft und Fiktion gekonnt zu verflechten.

Im neuen Buch geht es um Desmond, der den dramatischen Zweikampf auf der Yacht zwar überlebt, aber zum Instrument einer Macht wird, die er nicht kontrollieren kann. Dunkle Mächte rüsten sich zur entscwheidenden Kraftprobe – zum Endkampf der Zeitenwende.

Über die dunklen Seiten der menschlichen Seele

Yves Patak, Arzt und Schriftsteller, sieht sich als modernen Dr. Jekyll und Mister Hyde. Tagsüber ist er psychologischer Berater und Hypnosetherapeut in seiner Praxis für ganzheitliche Lebensberatung, Hypnosetherapie und Akupunktur in Zürich, nachts schreibt er über die dunklen Seiten der menschlichen Seele und das Unheimliche zwischen den Dimensionen.

Dass seine Thriller oft autobiographische Elemente aufweisen, bestreitet der 50-Jährige nicht. «Die Handlungen in all meinen Büchern sind manchmal nahe an eigenen Thematiken. Es ist eine Kanalisierung in etwas, das man genauer anschauen will.»

Während Patak in früheren Jahren einfach «drauflos schrieb», geht er inzwischen anders an die Sache. «Ich erstelle zu allen Figuren eine Biografie und führe mit den eigenen Protagonisten ein Interview.» Der genetische Fingerabdruck dieser Figuren sei faszinierend. «Je mehr man eine Person kennt, desto besser fliesst die Geschichte.»

Inputs erhält der Vater von zwei erwachsenen Kindern auch durch die LovelyBooks- Leserunde. Momentan sind es 40 Leser, welche sich zuvor bei einem Wettbewerb für kostenlose Exemplare von Pataks Büchern und E-Books beworben haben und nun alle parallel lesen. Sie melden dem Schriftsteller nicht nur Unstimmigkeiten in der Logik oder grammatikalische Fehler, sondern geben auch Inputs zu den einzelnen Charakteren. «Ich erhalte lustige, herzliche, aktive Rückmeldungen. Meistens ist auch die Kritik gerechtfertigt.»

Finanziell könnte Patak nicht vom Schreiben leben. «Das Finanzielle darf niemals ein Motiv zum Schreiben sein.» Die Leidenschaft sei es, die einen antreibe, um auch nach einem anstrengenden Arbeitstag noch zwei bis vier Stunden zu schreiben. «Ich habe einfach Freude am Erfinden von Geschichten, und noch mehr, wenn ich damit meine Leser auf spannende Reisen entführen kann.»

Wenn Yves Patak für einmal nicht in seiner Praxis am Arbeiten ist und auch nicht schreibt, dann ist er wahrscheinlich am Singen und Gitarre Spielen – «eine gute Ergänzung und gleichzeitig eine sinnliche Erfahrung.» Und noch etwas möchte er als Arzt unbedingt erwähnen: «Eine Studie belegt, dass Thriller sogar depressiven Menschen guttun können. Es ist quasi ein gefahrloser Weg, sich mit eigenen Ängsten zu befassen.»

(Zürcher Unterländer)