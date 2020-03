Er fordert mehr Mitsprache für Gemeinden

Die Bezirke sind überholt. Diese Meinung vertritt der Zürcher Gemeindepräsidentenverband. Er will darum die 12 Bezirke im Kanton Zürich abschaffen und das Kantonsgebiet neu in 8 Regionen und 31 funktionale Räume unterteilen. Der Vorschlag liegt derzeit bei den Gemeinden zur Vernehmlassung.

Etliche Gemeinden orientieren sich über die Bezirksgrenzen hinaus und sind über Strasse und Bahn eher mit anderen Gemeinden verbunden als mit jenen des Bezirks. Auch wirtschaftlich und gesellschaftlich seien die Gemeinden heute nicht mehr nach Bezirkszugehörigkeit vernetzt, sagt Regensdorfs Gemeindepräsident Max Walter.

Aufgaben bündeln

Der Vorschlag des Zürcher Gemeindepräsidentenverbands lautet darum: Die neuen Regionen sollen die Aufgaben der Bezirke übernehmen. Der Gemeindepräsidentenverband geht noch einen Schritt weiter: Er will die acht Regionen in 31 funktionale Räume unterteilen. Innerhalb dieser Räume könnten die 162 Gemeinden im Kanton Zürich diverse Aufgaben bündeln: Betreibungsämter etwa, Zivilstandsämter, Feuerwehr oder Spitex.

So würde sich die Aufteilung verändern. Links (aktuell) nach Bezirk. Rechts (neu) mit den neuen Regionen.

Mit dem Vorschlag rennt der Gemeindepräsidentenverband in Regensdorf offene Türen ein. Der Vorschlag besagt aber auch, dass die vier kleineren Planungsregionen den grossen zugeschlagen werden: das Furttal zum Unterland, das Weinland zu Winterthur und das Knonauer Amt zum Limmattal. Denn die neuen Regionen sollen deckungsgleich mit den Planungsregionen sein.

Da sieht Max Walter einen Systemfehler. «Hier geht es um Regionen, die Verwaltungsaufgaben übernehmen. Eine Planungsregion aber muss viel kleiner sein. Nur so ist jede Gemeinde in die Planung ihrer Region einbezogen.» Als Beispiel nennt er die Planungsgruppe Zürcher Unterland, die mit Bülach ein starkes Zentrum besitzt, mit dem Wehntal aber auch eine Region mit ganz anderen Bedürfnissen.

Obwohl auch das Wehntal im Vorstand der Planungsgruppe vertreten ist, würden die Bedürfnisse der Wehntaler Gemeinden wegen der Hauptaufgaben der Region zumeist untergehen, sagt Max Walter und fordert: «Die Planungsregionen dürfen darum nur sieben bis zwölf Gemeinden umfassen.»

Nahe bei den Gemeinden

Max Walter wehrt sich gegen einen Zusammenschluss der heutigen Planungsgruppen und fordert im Gegenteil kleinere. Als Präsident der Planungsgruppe Furttal setzt sich Walter seit Jahren dafür ein, das Bevölkerungswachstum und den zunehmenden Verkehr in der boomenden Region vor den Toren der Stadt Zürich in geordnete Bahnen zu lenken. «Wir haben den Vorteil, dass alle Gemeinden im Vorstand vertreten sind und so einfacher gemeinsame Lösungen finden, die allen gerecht werden.»

Als Beispiel nennt er die geplante Aushubdeponie auf Aargauer Boden an der Grenze zu Otelfingen. «Da setzen wir uns als Planungsgruppe für die Interessen Otelfingens ein.» Bei einer Planungsregion in der vorgeschlagenen Grösse würden kleinere Gemeinden untergehen, ist Max Walter überzeugt.

Er fordert weiter: Jede Gemeinde sollte im Vorstand ihrer Planungsgruppe vertreten sein. «Nur so ist ein intensiver Austausch unter den Gemeinden gewährleistet – und die kleinen gehen nicht unter.»

Dachverband hilft weiter

Max Walter ist auch weit über die Talgrenzen hinaus vernetzt. Er ist Präsident des Planungsdachverbands Region Zürich und Umgebung (RZU), in dem die Stadt Zürich und 67 umliegende Gemeinden zusammengeschlossen sind. Das Gebiet der RZU umfasst rund eine Million Einwohnerinnen und Einwohner und gegen 800 000 Arbeitsplätze.

Die Dachorganisation stellt ihren Mitgliedern Fachleute zur Seite, wenn es um komplexe Fragen geht. Max Walter fordert darum grosse Dachorganisationen wie die RZU, die allen Planungsgruppen zur Seite steht und ihren Mitgliedern Ausbildungen und Beratungen bietet.

«Es geht dabei nicht um mehr Macht für mich als RZU-Präsident», betont er. «Bis die neue Struktur eingeführt würde, bin ich sowieso nicht mehr dabei.» Es dauere acht bis zehn Jahre, bis der Vorschlag spruchreif sei, bis zur Umsetzung voraussichtlich weitere zehn Jahre.