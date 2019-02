Er ist der Mäusefänger von Buchberg

Seit mehr als vierzig Jahren ist der Buchberger Alfred Maurer als Mäusefänger auf der Pirsch. Doch ganz richtig ist das mit den vierzig Jahren nicht, denn bereits als Kind hat er sich mit dem Mausen einen Zustupf verdient, damals noch in Hausen am Albis, wo er in den 1940er Jahren als Bauernsohn aufgewachsen ist und das Mausen eine willkommene Einkommensquelle für Schulkinder war. «Früher hat man 20 bis 30 Rappen pro Mauseschwanz verdient. Je nach dem, wie geschickt man war, kam für einen Schuljungen ordentlich Geld zusammen», erzählt er.

Heute erhält er 1.50 Franken pro Maus. «Reich wird man damit nicht. Aber ich mache es auch nicht zum Geldverdienen, sondern weil ich gern draussen bin. Und es ist eine sinnvolle Arbeit.» Wenn man nichts gegen die Mäuse unternehme, würden sie alles unterminieren und kaputt machen. Seit 1975 geht Maurer regelmässig auf den Buchberger Wiesen zum Mäusefangen. Er rechnet die gefangenen Tiere bei der Gütergenossenschaft der Bauern und Landbesitzer in Buchberg ab. In deren Genossenschaftsbeitrag, den sie je nach Fläche bezahlen, ist auch ein Mauserwbeitrag integriert.

Verschiedene Fallen

Nun nimmt Maurer seinen selbst gebastelten Karren, auf dem ein blaues Kunststofffass festgebunden ist. Darin hat er die Stecken zum Markieren der Mäusegänge und die Mausefallen versorgt. Es gibt verschiedene Fallen, um Mäuse zu fangen. Maurer arbeitet hauptsächlich mit so genannten Zangenfallen, die wie Beisszangen sehr stark zuschnappen und dadurch die Maus in der Regel durch Genickbruch sofort tötet. Ein weiterer Kanister auf dem kleinen Karren dient als Behältnis für die gefangenen Mäuse.

Mit diesem Gefährt sucht er auf der Wiese die typischen Haufen, die Wühlmäuse machen, wenn sie ihre Nahrung sammeln. «Hier zum Beispiel ist so ein Haufen», sagt der Mäusejäger und zeigt auf einen Erdhaufen, der sich aus dem Gras erhebt. Dann weist er auf einen Mäusegang hin, wo die Tiere ihren Wintervorrat, meistens Wurzeln, sammeln. «So hat die Maus etwas zu essen und muss beim kalten Wetter nicht hinaus.» Denn Wühlmäuse machen keinen Winterschlaf, sondern reduzieren einfach ihre Tätigkeit stark.

Am Vormittag seien die Mäuse meistens am Graben, berichtet Maurer, vorne stiessen sie auf und hinten wieder zu. So würden die kleinen Tiere beeindruckende zehn bis fünfzehn Meter lange Gänge bauen. Maurer macht seine Besuche auf den Buchberger Wiesen immer zur gleichen Tageszeit, je nach dem zwei bis drei Mal wöchentlich, wenn das Wetter nicht zu nass oder es so kalt ist, dass der Boden gefroren ist. «Ich will ja auch Freude haben beim Mausen», sagt er lachend. «Schliesslich muss ich ja gar nicht mehr arbeiten. Als Klärwärter bin ich schon lange pensioniert»

Jetzt nimmt Maurer seine kleine Schaufel, um damit den Gang der Maus freizulegen. Meistens befindet sich dieser unter dem Haufen, doch manchmal ist das Graben vergebens. Dieses Mal aber ist er erfolgreich. Als der Gang sichtbar wird, nimmt er eine Falle aus dem mitgeführten Kanister, spannt sie und setzt sie im Gang ein. Danach deckt er den Gang und den vorderen Teil der Falle mit Erde wieder zu. «Da muss man immer genug Erde darauf schaufeln, sonst merken es die Mäuse.» Zum Schluss wird die Stelle mit einem Stecken markiert und weiter geht es zum nächsten Erdhaufen.

Das Töten geht schnell

An diesem Vormittag steckt er auf der Wiese 28 Markierungen, die er nochmals abgeht, um zu überprüfen, ob schon die eine oder andere Maus in die Falle gegangen ist. Tatsächlich: Gleich bei der zweiten Falle stehen die beiden Griffe der Falle wie bei einer weit gespannten Schere auseinander, was darauf hinweist, dass sie zugeschnappt ist. Maurer schiebt die Erde etwas zur Seite und zieht die Falle vorsichtig heraus. Zwischen den beiden Zangen hängt leblos die kleine braune Maus. Mit geübtem Griff öffnet er die Falle, nimmt das Tier heraus, legt es in den Kanister, steckt die Falle wieder ins Loch und deckt sie mit Erde zu. Danach kennzeichnet Maurer die Markierung mit einer Wäscheklammer, damit er weiss, dass er hier schon eine Maus herausgeholt hat.

Festessen für Greifvögel

Der Mäusejäger kann die Erdhaufen der Wühlmäuse fast zu hundert Prozent von denjenigen der Maulwürfe unterscheiden. Maulwürfe sind geschützt, sie dürfen nicht gejagt werden, jedenfalls nicht von Menschen. Es passiere ihm höchst selten, dass ihm ein «Grabowsky» in die Falle gehe. Insgesamt findet er in sieben Fallen tote Wühlmäuse. In der achten jedoch lebt die Maus noch, ist aber offensichtlich schwer verletzt. Mit einem gezielten, harten Schlag mit der Schaufel tötet sie Maurer und legt sie dann zu den anderen in den Kanister. «Das Töten gehört halt auch dazu. Kurz und schmerzlos muss es sein», findet er. Den toten Mäusen schneidet er die Schwänze ab und bringt sie, «wenn es sich dann lohnt», zum Verantwortlichen der Gütergenossenschaft, der ihn entsprechend entschädigt.

Den Körper der Maus legt er für die Mäusebussarde und Milane bereit. Die Greifvögel kennen den Mäusefänger längst und besuchen täglich den Ort, um zu überprüfen, ob ein Leckerbissen auf sie wartet. Manchmal ist Maurers Ausbeute so reichlich, dass er nicht alle Mäuse verfüttern kann. Für den Überschuss steht extra eine Tiefkühltruhe bereit. Dort lagern sie für die ganz kalten Tage, damit die Greifvögel auch dann, wenn der Boden gefroren ist, etwas zu fressen haben.

(Zürcher Unterländer)