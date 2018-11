Erbitterter Kampf gegen Glockengeläut

Mit so heftigem Widerstand haben die Katholiken der Kirchgemeinde Wallisellen wohl nicht gerechnet, als sie im letzten Mai den Kredit für einen neuen Kirchturm in Dietlikon genehmigten. Fast eine Million soll das 18 Meter hohe Wahrzeichen kosten. Die Baubewilligung ist bereits erfolgt. Doch ob der Bau nächstes Jahr wie geplant beginnen kann, ist höchst ungewiss.

Denn derzeit sind zwei Rekurse beim kantonalen Baurekursgericht hängig.«Es ist 50 Jahre lang bestens ohne gegangen», empört sich Sonja Gschwend. «Und nun sollen plötzlich Glocken läuten, obwohl immer weniger Leute in die Kirche gehen.» Die Anwohnerin hat den einen Rekurs zusammen mit zwei anderen Betroffenen unterzeichnet. «Ich hätte das Haus nie gekauft, wenn ich gewusst hätte, dass unmittelbar daneben ein Turm hinkommt.»

Nachts ist Ruhe

Im Vergleich mit anderen Kirchen dürfte die Beschallung beim geplanten Vorhaben eher gering ausfallen: Gemäss bereits bewilligtem Läutkonzept sollen die vier Glocken keine Stundenschläge vollstrecken, sondern lediglich um 11 und 19 Uhr für drei Minuten anklingen. Zudem werden sie Gottesdienste, Beerdigungen und Hochzeiten im Es-Dur-Akkord ankündigen. Vom ursprünglich beabsichtigten Morgengeläut um 7 Uhr ist die Pfarrei aufgrund der heftigen Ablehnung bereits wieder abgekommen. Mit dem Zugeständnis hoffte sie, die Anwohnenden zu besänftigen.

Diese trauen den Versprechungen aber nicht. Womöglich werde dann einfach um acht Uhr geläutet, befürchtet Sonja Gschwend und fordert, dass der Verzicht auf das Morgengeläut rechtlich verbindlich festgehalten wird.

«Es ist 50 Jahre bestens ohne gegangen. Und nun sollen plötzlich Glocken läuten, obwohl immer weniger Menschen in die Kirche gehen.»



Sonja Gschwend

Die drei Rekurrenten stellen sich aber ganz grundsätzlich gegen den Turmbau, weil sie sich auch an den Kosten stören. «Wieso werden die Steuergelder nicht für soziale Projekte investiert?», fragen sie rhetorisch in ihrer Medienmitteilung. Sie erinnern daran, dass auch Firmen Kirchensteuern zahlen müssen, obwohl sie kein Stimmrecht haben.

Derweil bringen die anderen Rekurrenten – ein Anwohnerpaar –ein gewisses Verständnis dafür auf, dass sich die Gottesdienstbesucher für ihre kirchlichen Anlässe feierliche Glockenklänge wünschen. Sie wehren sich deshalb nur gegen das sogenannte bürgerliche Geläut um 11 und 19 Uhr.

Dieses findet zwar auch der ehemalige Gemeindepräsident Kurt Schreiber unnötig. Das Kirchenmitglied, das nahe bei der Kirche wohnt, hatte im Mai das Gespräch mit der Kirchenpflege gesucht und den Kompromiss mit dem Verzicht auf das Morgengeläut aushandeln können. Nun hat er sich aber entschieden, nichts Weiteres in dieser Sache zu unternehmen: «Ich sehe keine grosse Chancen für den Rekurs.»

Bis zur höchsten Instanz

Ein Entscheid wird noch in diesem Jahr erwartet. Anfang Oktober hat eine gemeinsame Begehung der Streitparteien sowie deren Anwälte stattgefunden. Gemäss Gisela Schudel, die ein vermietetes Haus in unmittelbarer Nähe besitzt, hat der rechtliche Schritt jede Partei bereits etwa 5000 Franken gekostet. Auch bei einer Niederlage will sie sich jedoch nicht zufrieden geben. Die Rekurrenten wären bereit, den Kampf ans Verwaltungsgericht und wenn nötig sogar bis vor Bundesgericht zu tragen. Unterliegen sie auch dort, wäre immerhin eine Verzögerung erreicht: «Wir sind froh um jeden Tag, den wir länger Ruhe haben», sagt Sonja Gschwend.

Als die Kirche St. Michael vor 48 Jahren gebaut wurde, war Schudels Vater Mitglied der Kirchenpflege. Er hat massgeblich dazu beigetragen, dass der damals schon geplante Kirchturm schliesslich nicht realisiert wurde. Die Mehrheit der Kirchgänger empfand den Bau so aber als unvollständig.

Fürs Jubiläum wird es eng

Die Versammlung der Katholischen Kirchgemeinde Wallisellen, zu der die Pfarrei St. Michael in Dietlikon gehört, hiess im letzten Herbst einen Projektierungskredit von knapp 48 000 Franken gut. Dieser wurde um gut 6000 Franken überschritten. Dafür war vor allem die nachträglich in Auftrag gegebene Berechnung der Lärmbelastung verantwortlich. Die Abrechnung soll an der Versammlung vom 19. November abgenommen werden.

«Ein Geläut gehört einfach zu einer richtigen Kirche», findet Kichenpflegepräsidentet Hanspeter Kündig. Angesichts des Rechtsstreits gibt er sich gelassen: «Ich glaube nicht, dass die Rekurrenten viel erreichen.» Natürlich sei es aber das gute Recht der Anwohner, die Möglichkeiten auszuschöpfen. Er hofft, dass der Bau trotzdem im nächsten Jahr losgehen kann. Denn im Jahr 2020 sollen die eigenen Glocken zum 50-jährigen Bestehen der Kirchgemeinde zum ersten Mal läuten. (Zürcher Unterländer)