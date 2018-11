Erfülltes Leben für Migranten im Alter

Rund vierhundert Einladungen verschickte Martina Ernst, Leiterin Gesellschaft und Gesundheit an die Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund. Das Schreiben versprach Hinweise und Antworten auf Fragen, die das Alter betreffen. Über vierzig Personen aus acht Fremdsprachen folgten der Einladung ins Gemeinschaftszentrum Roos.

Ein Dutzend Vereine und Hilfsorganisationen von den beiden Landeskirchen über Islamische Vereine, die Pro Senectute, Spitex und dem Club Mitenand stellten sich zu Beginn kurz vor. Die Besucher, die nach ihrer Muttersprache an den Tischen sassen, hatten danach die Gelegenheit, sich über das Angebot zu informieren. Angeregte Gespräche entstanden, Broschüren wechselten die Hand, Telefonnummern und Adressen wurden aufgeschrieben.

Das italienischstämmige Ehepaar Concetta und Paolo Cimino informierte sich über die Freiwilligenarbeit. «Mein Mann ist seit einem Jahr in Rente und ich werde Ende nächstes Jahr pensioniert,» berichtete Concetta Cimino. «Wir wollen uns heute schon informieren, wie wir dann gemeinsam unsere Zeit sinnvoll verbringen können.» Beide fühlen sich gesundheitlich gut und denken daran, sich in der Freiwilligenarbeit zu engagieren. «Wir leben seit 1979 in der Schweiz, hier haben wir eine Heimat gefunden und wollen der Gesellschaft etwas zurückgeben», sagte Paolo Cimino.

Nächste Schritteaus Eigeninitiative

Die grösste Gruppe mit über zwanzig Teilnehmenden, bildeten die Italienischsprechenden. Das Angebot deckte sämtliche Lebensbereiche ab. Es ging darum die Menschen zu Aktivitäten wie gemeinsame Carreisen, Gymnastik, Jassnachmittage einzuladen, oder sie auf existentielle Fragen wie Anspruch auf Ergänzungsleistung aufmerksam zu machen. Ebenso wurde das seelische Wohlbefinden angesprochen und auf religiöse und spirituelle Angebote hingewiesen.

Die Anzahl älterer Personen mit Migrationshintergrund nimmt in der Schweiz zu. Man weiss, dass bei der älteren Migrationsbevölkerung der Gesundheitszustand und die finanzielle Absicherung mehrheitlich schlechter sind als bei der einheimischen Bevölkerung. Die meisten sind mit den bestehenden Unterstützungsangeboten in ihrer Wohngemeinde nicht vertraut, war in der Begleitbroschüre zu lesen. «Deshalb gehen wir auf die Menschen zu und stellen die Angebote persönlich vor. Der zweite Schritt liegt dann an ihnen,» erklärte Julia Giger, Projektleiterin der Gemeinde Regensdorf, welche auch durch den Nachmittag führte. Die angeregten Gespräche untereinander deuteten daraufhin, dass das Angebot auf Interesse stiess. Kaffee und Kuchen rundeten den Nachmittag ab.

Mit der Anzahl der Vereine die sich präsentierten und dem Interesse, welches die künftigen Pensionäre zeigten, war Giger sehr zufrieden. «Mit der heutigen Veranstaltung zeigten wir das breit gefächerte Angebot und hoffen, dass sich die Anfangskontakte entwickeln, so dass die Migrantinnen und Migranten auch im Alter ein erfülltes Leben in unserer Gesellschaft gestalten können.» (Zürcher Unterländer)