Erste Acts fürs Zürich Openair sind bekannt

Einer der Headliner vom Zürich Openair werden Imagine Dragons sein, eine us-amerikanische Rock-Band, die es 2017 mit ihrem dritten Album «Evolve» 2017 in der Schweizer Hitparade bis auf Platz 1 geschafft hat.

Der Videoclip zum aktuellen Hit von Imagine Dragons «Whatever it takes» (Quelle: Youtube).

Weiter gab die Leitung des Festival folgende Acts als verpflichtet bekannt: Justice, alt-J, Bonobo, The War on Drugs, Nick Murphy, FKA Chet Faker, Glass Animals, King Gizzard & The Lizard Wizard, The Vaccines, Bonaparte, Børns, Claptone, Tom Grennan, Kevin Morby sowie Leoniden.

Bis am Mittwoch, den 28. Februar sind Tickets zu vergünstigten Preisen auf www.zurichopenair.ch erhältlich. (mcp)