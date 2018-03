Erste Hilfe ist sein grosses Hobby

Im Herzen wird Sepp Frei weiterhin Samariter bleiben. Seine Funktionen als Kursleiter und Instruktor aber, hat er per Ende 2017 an den Nagel gehängt. Er wurde 60 und sagte sich, dass es nach 40 Jahren aktiver Samariterarbeit Zeit sei, einen Schlussstrich zu ziehen. «Den Ausschlag zu meinem Rücktritt gaben aber letztendlich die neuen Kursunterlagen des Schweizerischen Samariterbundes SSB», meinte Frei ein wenig resigniert.

Aber spulen wir zuerst 40 Jahre zurück, wo alles begann. Sepp Frei wuchs in der Nähe von Luzern auf und kam nach seiner Pöstlerlehre nach Zürich. In der RS kam er als Sanitätssoldat auf den Geschmack der Ersten Hilfe und trat 1978 in den Samariterverein Schlieren ein. Nach fünf Jahren wechselte er zum SV Spreitenbach, wo er bald seine Ausbildung zum Samariterlehrer startete und aktiv die Aus- und Weiterbildung der Samariter mitgestaltete. Auch das Erteilen von diversen Bevölkerungskursen, unter anderem die beliebten Nothilfekurse, standen früh auf dem Programm.

Als er vor 20 Jahren nach Rafz zog, war die einzig richtige Konsequenz, der Beitritt in den örtlichen Samariterverein, dem er die letzten 20 Jahre treu geblieben ist. «Vor allem das Vereinsleben hat mir sehr viel Freude bereitet. Aktiv Samariterübungen zu gestalten, gefiel mit besonders.» Und das Unterrichten wurde zum Steckenpferd.

Von «Gab» zum ABCD

Er bildete sich 2004 zum Samariterinstruktor weiter, was ihm wiederum ermöglichte, Samariterlehrer weiterzubilden. «In den letzten Jahrzehnten habe ich mit sehr motivierenden Teams zusammen gearbeitet. Und gemeinsam haben wir alle Neuerungen, die auf die Samariter zukamen gemeistert.»

Früher wurden verletzte Personen noch nach dem «Gabi»-Schema beurteilt. Mittlerweile sind es internationale Erste Hilfe-Standards wie das ABCD, welche die Samariter anwenden dürfen. Noch vor 20 Jahren durfte das D, wie Defibrillation, nur von Profis angewendet werden. Heute gehören die Defis, diese medizinischen Geräte, die mithilfe eines Stromstosses das Herz wieder zum normalen Schlagen bringen sollen, fast zum Standard eines Samariter-Sanitätsdienstes.

Der Sanitätsdienst ist eines der grossen Einsatzfelder der Samariter. Wo früher noch mit weissem Schoss Postendienst geleistet wurde, sind die Samaritervereine heute topmodern ausgerüstet. «Ich erinnere mich noch an den Sanitätskoffer von damals, der hauptsächlich aus Wund- und Verbandsmaterial bestand. Heute wird mit neusten Materialien, wie zum Beispiel einem Spinboard, gearbeitet. Diese moderne Trage brauchen auch die Profis für Bergungen von verletzten Personen.» Und je nach Vereinsarzt, dürfen die Samariter auch Medikamente wie beispielsweise Sauerstoff abgeben.

«Seit externe Fachgremien den Samaritern vorschreiben, was die Kursinhalte sind und wie sie vermittelt werden sollen, läuft für mich etwas falsch.»Sepp Frei

«Die Samariter sind in der Zwischenzeit auch sehr gut vernetzt mit den Blaulichtorganisationen, wie der Feuerwehr oder der Sanität. Oft werden gemeinsame Übungen durchgeführt. Die Samariter werden als Laienorganisation als Partner geschätzt und unsere Arbeit anerkannt», erklärt Frei nicht ohne Stolz.

Weshalb also der Rücktritt? «Ich habe bereits fünf Komplettänderungen in den Nothilfekursunterlagen miterlebt. Jedes Mal zum Besseren, denn die Wissensvermittlung stand im Vordergrund. Die neusten Unterlagen haben mich aber sehr enttäuscht. Es fehlen viele Hintergrundinformationen und die müssen sich alle selber erarbeiten.» Das sei vor allem für die neuen Kursleiter unbefriedigend.

«Seit externe Fachgremien den Samaritern vorschreiben, was die Kursinhalte sind und wie sie vermittelt werden sollen, läuft für mich etwas falsch», sagt Frei und betont, dass die ganze Samariterarbeit ja letztendlich Freiwilligenarbeit sei, gleichzeitig von den Samaritern aber immer mehr verlangt werde. Trotz des Frustes bleiben Sepp Frei, der als Paketbote in Bülach arbeitet, die tollen 40 Jahre in bester Erinnerung und er würde keinen Tag missen wollen. (Zürcher Unterländer)