Erste Hürde übersprungen

Ja sagen oder an die Urne gehen. So präsentiert sich die Ausgangslage in den 22 Verbandgemeinden. Bis Ende Jahr müssen die 17 Schul- und 5 Einheitsgemeinden an den jeweiligen Gemeindeversammlungen der Statutenrevision des Sonderpädagogischen Schulzweckverbands Dielsdorf (SZV) zustimmen. Sonst kommt es 2018 zu einem Urnengang.

Aufgrund des neuen Gemeindegesetztes sei für die Zweckverbände ein eigener Haushalt erforderlich, erklärte die Präsidentin der Schulpflege Schule Wehntal, Barbara Franzen. «Die revidierte Version stützt sich auf die bisherigen Statuten und ist mit Musterstatuen des kantonalen Gemeindeamts ergänzt», sagte sie an der Schulgemeindeversammlung am Mittwoch. Der SZV leistet jeweils so viele Therapielektionen und schulpsychologische Beratungsstunden, wie die einzelnen Schulen bestellen. Gegründet worden war er 1974.

Gemäss Franzen ist die Revision sinnvoll. Und: «Eine Urnenabstimmung in sämtlichen Gemeinden im kommenden Jahr würde viel zu teuer.» Alle 25 anwesenden Stimmberechtigen in der Aula der Schule Schmittenwis in Niederweningen (knapp 0,5 Prozent) sagten Ja zur Revision.

Defizit sinkt

Das budgetierte Defizit im Voranschlag 2018 von knapp einer halben Million Franken ist um rund 138 000 Franken tiefer als jenes von 2017. Auf der positiven Seite fallen die Beiträge an Privatschulen und Heime auf, da weniger Kinder dort untergebracht sind. Die Investitionen für die Schulhäuser belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Franken.

Neben dem bereits genehmigten Baukredit für die Sanierung der Schule Schleinikon sind die ebenfalls genehmigten Projektierungskredite sowie der Baukredit für die geplante Doppelsporthalle zu berücksichtigen. Der Voranschlag wurde einstimig angenommen – bei einem Aufwand von 16,7 Millionen Franken und einem Ertrag von 16,2 Millionen Franken. Das Defizit beträgt entsprechend knapp eine halbe Million Franken. (Zürcher Unterländer)