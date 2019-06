Erste Nachtschichten auf der Hauptachse

Abends, wenn die grosse Verkehrslawine vorbei ist, übernehmen in Bassersdorf neuerdings die Bauarbeiter. Seit dieser Woche klaffen lange Gräben im Belag der Durchgangsachse von und nach Kloten. Der Wasserleitungsersatz in der viel befahrenen Kantonsstrasse hat soeben begonnen. In der Montagnacht wurde auf einer Länge von rund 60 Metern der Asphalt abgefräst und ein Graben ausgehoben. Und das ist erst der Anfang. Insgesamt muss die Gemeinde Bassersdorf auf rund 310 Metern veraltete Wasserleitungen im Boden ersetzen.

Ab Mitte Juli auch tagsüber

Auch in den folgenden Nächten werden die Bauarbeiten deshalb anhalten. Jeweils ab 20.30 Uhr wird das Verkehrsregime geändert. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt bis um 5.30 Uhr eine mobile Lichtsignalanlage die Steuerung im sodann nur noch einstreifig befahrbaren Abschnitt. Dieser beschränkt sich derzeit auf das Teilstück vor dem geschützten Förderer-Bau, wo sich die Raiffeisenbank und eine Dennerfiliale drin befinden. Bis voraussichtlich am 12. Juli dauert diese erste Bauphase mit den nächtlichen Grabungsarbeiten.

Am Montag 15. Juli, zu Beginn der ersten Sommerferienwoche, startet die zweite Bauphase mit der Ausdehnung der Arbeiten auf den ganzen Tag. Bis voraussichtlich am 16. August bleibt die Klotenerstrasse sodann nur in eine Richtung befahrbar – nämlich dorfeinwärts zum Zentrumskreisel hin. Der gesamte Verkehr in die Gegenrichtung, nach Kloten und zum Flughafen, wird während diesen fünf Wochen umgeleitet. Und zwar mit Tempo 30 auf rund 1,4 Kilometern durch die Gerlisbergstrasse zum Friedhof hoch und via Bergstrasse am Fussballplatz und den Schrebergärten vorbei wieder auf die Klotnerstrasse hinunter.

Gemeinde muss handeln

Die Gemeinde stuft die Arbeiten als dringend ein, denn die 52-jährigen Wasserleitungen sind in einem schlechten Zustand. Innert zehn Jahren gabs auf dem betreffenden Abschnitt 16 Rohrbrüche, teilte die Gemeinde anlässlich einer öffentlichen Infoveranstaltung Ende Mai mit. Jeder Schadensfall verusachte dabei Folgekosten in der Höhe von 80000 bis 140000 Franken. Das Wasserleitungsnetz gehört der Gemeinde. Um weiteren Wasserrohrbrüchen zuvorzukommen, sieht man sich bei der kommunalen Tiefbauabteilung gezwungen nun einzugreifen und die Rohre zu ersetzen.

Meistens geschehen solche Leitungssanierungen im Untergrund zeitgleich mit ohnehin fälligen Belagssanierungen an der Oberfläche. In diesem speziellen Fall gehört die betroffene Klotenerstrasse allerdings dem Kanton, und da man dort für die nächsten zehn Jahre keinen Bedarf für eine Belagssanierung sieht, muss die Gemeinde Bassersdorf nun die ganzen Arbeiten auf eigene Kosten ausführen. Stattdessen wollte der Kanton ab 2020 die Baltenswilerstrasse ennet dem grossen Kreisel sanieren, weshalb der jetzige Leitungsersatz bewusst vorgezogen wurde. Mittlerweile ist aber klar, dass sich das andere Projekt wegen eines Gerichtsverfahrens verzögern wird. (Zürcher Unterländer)