Erster Härtetest auf Dietliker Einkaufsmeile endet im totalen Chaos

Es hatte sich angekündigt: Während Stunden staute sich am Samstagnachmittag der Verkehr zwischen dem Glattzentrum in Wallisellen und dem Brüttisellerkreuz. Wer über die Hauptachse nach Dietlikon und ins dortige Einkaufsgebiet wollte, steckte fest und brauchte viel Nerven um ans Ziel zu kommen.

«Einmal einen Fehler machen, darf man – nochmals aber nicht», bringt es Martin Keller, Gemeindeschreiber von Dietlikon, auf den Punkt. Und es ist ihm anzuhören, dass die Empörung im Umfeld gross ist. So war der höchste Verwaltungsangestellte der Glattaler Agglomerationsgemeinde am Montagmorgen mit der Beantwortung erboster E-Mails beschäftigt, wie er sagt.

Auch die Gemeindepräsidentin sei am Wochenende mehrfach auf das Chaos angesprochen worden, welches am vergangenen Samstag herrschte im Einkaufsgebiet. Keller sagt: «Wir hatten eine Ausnahmesituation, jetzt müssen wir wissen, was beim nächsten Mal zu tun ist und entsprechend reagieren.»

System läuft am Limit

Der zuständige Gemeinderat Marc Schüpbach (FDP) findet, die Ortsfeuerwehr erneut zur Verkehrsregelung auf die Einkaufsmeile zu schicken, sei keine Lösung. Er war von der Kantonspolizei am Samstag kontaktiert worden und hatte den Feuerwehreinsatz angeordnet. Auch in den Reihen der Feuerwehr sieht man das eher als einmalige «Notlösung», wie vom Kommando zu vernehmen ist. Fünfeinhalb Stunden mussten insgesamt 14 Leute den Verkehr regeln und sich so manches Schimpfwort anhören.

Dabei war der Schwachpunkt im Verkehrssystem auf der halbwegs umgebauten Einkaufsmeile Dietlikon allen Verantwortlichen im Vorfeld schon bekannt. So sagte Stefan Schmon, Projektleiter des kantonalen Tiefbauamtes, nach der Umstellung auf das Einbahnregime vor dem ersten Härtetest vom vergangenen Wochenende: «Der Jumbo-Kreisel wird der kritische Punkt sein, bis das neue System allen bekannt ist.» Am 11. November hatte man die westliche Hälfte auf Einbahnbetrieb umgestellt. Deshalb wurde da auch ein Verkehrsdienstmitarbeiter platziert, der für die Einhaltung des neuen Einbahnregimes sorgte. Allerdings nur für die ersten drei Tage. Danach sollte sich die Situation einspielen.

Bus verlor bis zu 30 Minuten

Hat man beim federführenden Tiefbauamt des Kantons die Situation falsch eingeschätzt? «Ja und nein», sagt Thomas Maag, Sprecher der übergeordneten Baudirektion. «Uns war bewusst, dass sich viele Automobilisten bei einer solch grossen Verkehrsumstellung nicht sofort zurechtfinden.» Zudem laufe das System in Dietlikon an einem Samstag in der Vorweihnachtszeit immer am Limit.

Das bestätigt auch Thomas Kreyenbühl, Leiter Angebot und stellvertretender Direktor der Verkehrsbetriebe Glattal (VBG). Die Fahrzeuge der beiden Buslinien 748 und 787 steckten am Samstag während der schlimmsten Phase (zwischen 15 und 17 Uhr) bis zu 30 Minuten im Stau fest. Für die VBG sei dies aber nichts Neues. So hofft man dort auf Besserung, spätestens wenn das neue Verkehrssystem mit Einbahnringen im ganzen Einkaufsgebiet eingeführt sein wird. Dass die neu angelegte Buslinie 787, die jetzt auch vor dem Jumbo und Coop Megastore hält, sehr gut angenommen wurde von der Kundschaft, bleibt bei so viel Stau ein schwacher Trost.

Gewohnheit war stärker

Seitens der Gemeinde und beim Kanton ist man bedacht, ein weiteres Chaos zu verhindern. Es könne nicht Aufgabe der Ortsfeuerwehr sein, im Gebiet Verkehr zu regeln, sagt der Sprecher der Baudirektion. «Fakt ist, dass das neue Parkleitsystem zu wenig beachtet worden ist.» Man werde daher am nächsten Samstag einen Verkehrsdienst einsetzen und prüfen, was bei der Signalisation noch zu verbessern sei. Das Parkleitsystem sei zwar verständlich, aber es wurde offensichtlich zu wenig beachtet. «Die Macht der Gewohnheit war stärker als die Signalisation», bilanziert Maag.

Eins scheint nun allen klar und Dietlikons Gemeindeschreiber Keller bringt es auf den Punkt: «Wir können nicht darauf hoffen, dass sich das Problem von alleine löst.»