Erstes Herantasten an die Berufswelt

Zum Berufserfahrungsabend der Sekundarschulgemeinde Niederhasli-Niederglatt-Hofstetten kamen nicht nur die Zweitklässler, sondern auch deren Eltern und zahlreiche Geschwister. Mit an Bord waren am Donnerstag aber auch zukünftige mögliche Arbeitgeber. Letztere hatten im ersten Teil des Abends Zeit, in jeweils 15-minütigen Kurzpräsentationen ihr Berufsbild mit allen Vor- und Nachteilen aufzuzeigen.

Im zweiten Teil durften die Schülerinnen und Schüler dann an der erstmals stattfindenden Tischmesse direkt mit Lehrlingen oder Lehrlingsausbildnern Kontakt aufnehmen. Dort legte sich der eine oder andere Arbeitgeber schonmal «in Schale», darunter ein Kaminfeger in seiner schwarzen Uniform, oder drei Gärtner in entsprechender Outdoorbekleidung.

Blumen begleiten denMenschen ein Leben lang

Mit dem Eintritt in die zweite Klasse hat wie für viele andere auch für die 14-jährige Leara Meier aus Niederglatt die Phase der Berufsfindung stattgefunden. In Rahmen einer Spezialwoche anfangs September sprach ihr Klassenlehrer Luca Alfarè sie auf ihr schreiberisches Talent an. «Sie kann inhaltlich ihre Geschichten gut rüberbringen, jedoch muss sie noch etwas an der Form arbeiten”, sagte ihr Lehrer noch etwas kritisch. Er sieht sich eigentlich auch als Coach.

Kochlehrling Kai Reichlin erklärte neugierigen Zweitklässlern, nicht nur die Vorteile seines Berufs, sondern auch die Nachteile (Foto: Leo Wyden)

Kurz zuvor hatte Leara das Themenzimmer «Gastronomie und Floristik» besucht, wo der Gastronom Samuel Hausser zusammen mit seinem Kochlehrling Kai Reichlin über das A und O der Gastronomieberufe referierte. Diesem Vortrag schloss sich auch die Geschäftsinhaberin des Blumengeschäftes Florium an. Sie sprach davon, dass sie mit ihren Blumen den Menschen ein Leben lang begleite, quasi von der Geburt, zur ersten Roten Rose bei Verliebten bis hin zum Hochzeitsstrauss und dem Grabschmuck.

Lerne zu dienen, ohne Diener zu sein

Wer eignet sich an diesem Anlass besser, als ein Lehrling, um von den Vor- und Nachteilen einer Lehre in der Gastronomie zu erzählen? Kai Reichlin wirkte in seinem Kochgewand und der Kochmütze als echter Magnet bei den jungen Schülern. «Es gibt bestimmte Fremdwörte, die ich noch nicht so beherrsche, die gehen einfach nicht in meinen Kopf rein», erklärte der 17-Jährige zukünftige Koch in Anspielung auf die französischen Ausdrücke in einer Grossküche.

Für seinen Ausbilder und Inhaber des Restaurants Frieden in Niederhasli ist Gastfreundschaft das Fundament einer erfolgreichen Gastro-Lehre. «Ich bringe meinen jungen Leuten jeweils den Grundsatz bei » Denn vorbei seien die Zeiten, als man in dieser Berufssparte als «Diener» angesehen wurde.

Leara Meier, 14 kann sich durchaus vorstellen, eine Lehre als Komunikationsfachfrau zu absolvieren (Foto: Leo Wyden)

Für die 14-jährige Leara machte das Referat Sinn. Bei der Aufzählung der verschiedenen Richtungen und Ausbildungen innerhalb der Gastronomie leuchteten ihre Augen auf beim Berufsbild Hotelkommunikationsfachfrau. «Hier könnte ich ja meine schreiberischen Fähigkeiten einsetzen», kommentierte sie gegenüber ihrem Vater André Meier, der sie an diesem Abend begleitete.

Obwohl Floristin Séverine Graf vom Blumengeschäft Florium in blumiger Sprache von der Vielfalt des Berufs erzählte, liess Leara sich nicht von ihrem Weg abbringen, die Welt der Kommunikation und des Schreibens zu erobern. «Ich kann mir gut vorstellen, auf einer Bank für die Kommunikation zuständig zu sein», strahlte sie beim Blick auf einen Globus. Bei der anschliessenden Tischmesse holte sie sich bei einer Bank Informationen zur Lehre als Kauffrau, genau in dem Moment, als ihr der Kaminfeger über den Weg lief.

