«Es geht nicht primär ums Schönsein»

Ganze fünf Gebäude sind in Bassersdorf einwandfrei als Schutzobjekte von überkommunalem Wert identifiziert. Häuser also, deren architektonische oder kulturhistorische Ausstrahlung über die Gemeindegrenzen hinaus reicht. Diese Erkenntnis basiert auf dem kantonalen Schutzinventar von 1982. Inzwischen hat sich die Region stark verändert. Deshalb sind verschiedene Fachleute des Kantons daran, diese Erhebung von einst zu überarbeiten.

«Im Glattal sind wir wohl noch drei Jahre damit beschäftigt», sagt Jan Capol, der an diesem verregneten Morgen zusammen mit Annina De Carli unter dem Vordach des Bassersdorfer Bahnhofs steht. «Hier ist viel los», finden die beiden vor ihrem Rundgang. Er ist Leiter der Inventarisierung bei der kantonalen Denkmalpflege und sie ist eine unabhängige Fachexpertin.

Eigentlich sollte die Revision des kantonalen Inventars schon 2017 abgeschlossen sein. Aber nach bald 40 Jahren erstmals wieder alle Zürcher Gemeinden nach potenziellen Baudenkmälern zu durchkämmen, ist aufwändiger als gedacht. In Bassersdorf und einigen umliegenden Gemeinden ist De Carli damit beauftragt worden. «Wir müssen systematisch und korrekt vorgehen», sagt sie.

Seit der letzten Inventarisierung wurden zwar etliche Objekte verzeichnet, aber nicht offiziell festgesetzt. Das soll sich nun ändern. Es geht um Grundlagenarbeit, welche die Denkmalpflege nochmals überprüfen und die Amtsleitung bestätigen muss. «Das schafft auch Rechtssicherheit», gibt Auftraggeber Capol zu bedenken.

«Denkmal-Scout» auf Pirsch

Die studierte Kunsthistorikerin De Carli ist so etwas wie ein «Denkmal-Scout». Sie recherchiert in Archiven, sucht die potenziellen Schutzobjekte auf, spricht sich mit ihren Auftraggebern der Denkmalpflege ab und dokumentiert alle Objekte, die ins Inventar aufgenommen werden sollen in einen Kurzbeschrieb samt Foto.

Meistens reicht ein Augenschein von aussen, in selteneren Fällen bittet die Expertin aber auch mal bei Eigentümern um Einlass. Anhand einer vorher zusammengestellten Liste, die ihr Capol zukommen liess, hatte De Carli tags zuvor bereits 30 Objekte in Bassersdorf aufgesucht. Nun schauen sie sich manche Objekte nochmals gemeinsam an. Besonders entzückt stehen sie vor dem alten Schulhaus von Baltenswil, das seit 1825 in diesem benachbarten Weiler steht.

Das Häuschen wirkt unspektakulär und sticht dem Laien nicht als besonderes Bijou ins Auge. «Es geht nicht primär ums Schönsein», hält Capol fest. Vielmehr sei das kleine Gebäude ein ganz seltener Zeitzeuge, da Schulhäuser aus jener Epoche, als der Kanton Zürich noch keine Schulpflicht kannte, sonst praktisch nicht mehr zu finden seien. Dieses hier soll deshalb unbedingt im neuen Inventar erscheinen, darin ist man sich einig.

Was macht ein Denkmal aus?

«Für uns sind nebst baukünstlerischen Aspekten auch politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Gesichtspunkte wichtig», sagt Capol. Zudem werde immer nachrecherchiert und mit anderen ähnlichen Bauten verglichen, damit man am Ende die besonderen, möglichst gut erhaltenen und typischen Beispiele im Inventar aufführen kann.

Nun richtet sich der Blick auf die zeltartige Gestalt der katholischen Kirche. «Dieses Gebäude wurde als Notkirche Anfang der 70er-Jahre in mehrfacher Ausführung erstellt und war eigentlich nur als Provisorium gedacht», weiss Capol. Das modern geformte Gotteshaus mit dem gewellten Eternitdach erzähle von Zeiten, in denen es die Katholiken im reformierten Kanton Zürich noch schwerer hatten sich zu behaupten und nicht so viel Geld vorhanden war.

«Das ist ein Kandidat für ins Inventar», finden die Fachleute. Ebenfalls interessant sein könnte ein unscheinbarer Bau des Elektrizitätswerks aus den 1940er Jahren. Er präsentiere sich im Stile der «helvetischen Moderne», erklärt De Carli. Auch das alte Trafohäuschen am Gleisweg will sie noch genauer unter die Lupe nehmen. Es zeugt von Zeiten, als die Bahn mitten durchs Dorf ratterte und Freileitungen das Ortsbild prägten.

Wenig Chancen ins Inventar zu kommen sehen die beiden für das Freibad Hasenbühl. Zwar seien die Umziehkabinen mit den Flachdachelementen hübsch und das Parkareal sehr schön gelegen. Aber die Bausubstanz wurde zu stark verändert, wodurch die Anlage ihren ursprünglichen Charakter eingebüsst habe, urteilt Capol. Besser gefällt ihm da noch der typische Bahnhof von SBB-Architekt Max Vogt. Der lange flache Bau mit den schmalen Stützen aus Sichtbeton steht erst seit 1980 an dieser Stelle.

«Vielleicht ein schützenswerter Bau.» Das müsse weiter überprüft werden, denn es gebe im Kanton noch weitere Beispiele solcher Bauten. Die SBB benötigen für den projektierten Brüttenertunnel in Bassersdorf mehr Platz, daher könnte der Bahnhof bald verschwinden, wenn ab 2025 mit dem Tunnelbau begonnen wird.

Oft deprimierend – hier nicht

«Es gibt Gemeinden, da gehst Du am Abend heim und bist vor allem deprimiert», sagt Fachexpertin De Carli, die selber am Bodensee wohnt. Dieser Ort sei aber kein betrübliches Beispiel, im Gegenteil. «Es ist ein Gestaltungswille da». Das sehe man am Zentrum und den neuen Quartieren. «Insgesamt ist Bassersdorf eine sehr gepflegte Gemeinde».

