Es geht weiter mit «Girg»

Die eingegangenen Einsprachen sind bereinigt, das Projekt ist vom Gemeinderat festgesetzt. Dies teilt der Walliseller Gemeinderat mit. Jetzt geht alles weiter an die Baudirektion, die das Projekt durch den Regierungsrat genehmigen lassen muss, und gleichzeitig wird der Kanton die Finanzierungsvereinbarung mit der zuständigen eidgenössischen Stelle abschliessen.

Ist dies alles vollzogen, kann mit den Bauten zur Gesamtverkehrlichen Integration Richti und Glattzentrum (Girg) angefangen werden. Deren Ziel ist unter anderem, dass Autos und Linienbusse vor dem Glattzentrum je eine eigene Fahrbahn erhalten. Die Mittelinsel soll gleichzeitig zu einer zentralen Umsteigeplattfirm werden. Die Kosten sind mit 12,38 Millionen Franken veranschlagt (Preisstand 2005); vorgesehen ist auch ein Bundesbeitrag von 35 Prozent der anrechenbaren Kosten (4,33 Millionen Franken).

Sanierungen und Umbau

Weiter lässt der Gemeinderat die Leigenschaft an der Herzogenmühle 18 sanieren. Heitzkessel und Wassererwärmer weisen einen entsprechenden Bedarf auf. Zur Sanierung wurden 33 000 Franken genehmigt. Und auch an der Oberen Kirchgasse 8 wird saniert. Hier sind der Vorplatz, das Treppenhaus und die Isolation der Kellerdecke nicht mehr in einer genügend guten Verfassung. Um dies zu verbessern, genehmigte der Gemeinderat einen Kredit in der Höhe von 180 000 Franken – inklusive Mehrwertsteuer.

Und auch im Forsthaus Im Dreispitz werden im kommenden Jahr die Handwerker auffahren- Dort sind zu wenig Plätze für Mitarbeitende vorhanden, es gibt keine Garderobe und auch keine Toilettenanlage für Frauen. Ein 239 500 Franken teurer Umbau soll die ändern. Die Mietkosten für den Zweckverband Hardwald Umgebung werden dadurch künftig steigen. (Zürcher Unterländer)