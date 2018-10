Es hat freie Bootsplätze am Rhein

Die Stadt Kaiserstuhl baut 20 neue Liegeplätze für Boote mit einer Breite von maximal 2,2 Metern. Es handelt sich dabei um Schwimmstege, die sich dem Niveau des Rheins anpassen, wie der Stadtrat mitteilt. Bevor allerdings mit dem Bau begonnen werden kann, müssen bis Ende November 16 der 20 Plätze vorvermietet sein. «Aktuell sind noch 10 Plätze verfügbar», teilt der Stadtrat mit. Zudem muss auch die bestehende Hafenanlage mit ihren 34 Bootsplätzen (alle vermietet) saniert werden.

Die Sanierung kommt gemäss Stadtrat auf 175 000 Franken zu stehen, die Erweiterung um 20 Bootsplätze ist mit 215 000 Franken veranschlagt und der Kauf des benachbarten Militärbunkers, auf welchem ein Sitzplatz eingerichtet wird, kostet 32 000 Franken. Mit den Projektierungs-, Planungs- und Vermarktungskosten wird daher das ganze Projekt auf eine gute halbe Million Franken zu stehen kommen. Das gesamte Projekt soll bis Sommer 2019 realisiert werden.

Finden sich bis Ende November nicht genügend Bootsplatzmieterinnen und -mieter, verschiebe sich das Vorhaben um ein Jahr, sagt der Kaiserstuhler Vizeammann Daniel Hersche auf Anfrage.

Fisibach will nicht

Die Stadt Kaiserstuhl hat ihren drei Nachbargemeinden je fünf der neuen Bootsplätze für ihre Einwohner angeboten. Und das über die Kantons- und sogar Landesgrenze hinweg. Der Weiacher Gemeinderat hat die Offerte dankend angenommen, da der Bedarf im Unterländer Dorf ausgewiesen sei. Die Ortschaft Hohentengen auf der deutschen Seite des Rheins will sich bis Ende Oktober entscheiden. Das Angebot abgelehnt hat Fisibach, wie Hersche auf Anfrage erklärt.

Das Nein der Fisibacher führt dazu, dass noch einige Bootsplätze zu haben sind. Interessenten aus der ganzen Schweiz und auch aus Deutschland können sich direkt beim Gemeindebüro melden, um einen Vorvertrag abzuschliessen und eine Anzahlung von 3000 Franken zu leisten. Die zu vergebenden Plätze werden verlost. Jene Bewerber, die nicht berücksichtigt werden können, erhalten ihr Geld zurück, den Glücklichen wird der Betrag an die Miete angerechnet.

Miete im Voraus fällig

Schiffskapitäne, die sich einen der neuen Bootsplätze ergattern, unterzeichnen einen Mietvertrag für die Dauer von 15 Jahren und müssen den gesamten Betrag von 18 000 Franken im Voraus bezahlen, eine Hälfte bei Baubeginn, die andere bei Bezug des Bootsplatzes, wie Vize-Stadtpräsident Hersche erklärte. Dies ergibt eine jährliche Mietgebühr von 1200 Franken. Natürlich sei es möglich, auch vor Ablauf der 15 Jahre aus dem Vertrag auszusteigen. Der Abstellplatz werde in so einem Fall weitervermietet.

Gerade für Eglisauer, wo eine lange Warteliste für Bootsplätze besteht, sei die nahe gelegene Hafenanlage von Kaiserstuhl attraktiv, sagte Hersche. Zudem biete die renovierte Schleuse am Kraftwerk Eglisau-Glattfelden eine bequeme Durchfahrtsmöglichkeit. Eine Anlage zum Ein- und Auswassern der Boote gibts in Kaiserstuhl zwar nicht, die nächsten befinden sich aber im nahen Rekingen und in Eglisau.

Eglisau senkt Gebühr

Im Kanton Zürich dürfen nach wie vor keine neuen Bootsplätze gebaut werden, also auch nicht in Eglisau, wo man jahrelang auf der Warteliste ausharren muss, bevor man einen Platz am Rhein erhält. In Eglisau betrug die kommunale Jahresgebühr für einen Bootsplatz bisher 500 Franken. Für Auswärtige gilt ein Zuschlag von 10 Prozent. Zusammen mit der kantonalen Gebühr bezahlte ein Eglisauer im laufenden Jahr total 700 Franken für seinen Bootsplatz.

Neu wird es etwas weniger: «Der Gemeinderat hat an seiner jüngsten Sitzung den kommunalen Tarif von 500 auf 400 Franken gesenkt. Dies deshalb, weil die Gebühren für Bootsplätze kostendeckend sein müssen, aber keinen Gewinn abwerfen dürfen», erklärt der Eglisauer Gemeindeschreiber Martin Hermann.

Scherzend fügt er hinzu, es wäre sicher lukrativ, die Bootsplätze zu versteigern, denn er sei überzeugt, viele wären bereit, mehr als jetzt zu bezahlen. Damit spielt Hermann auf den Umstand an, dass die 236 Eglisauer Bootsliegeplätze sehr begehrt sind. Die Warteliste, auf welche man nur gegen eine einmalige Gebühr von 150 Franken kommt, ist sehr lang. Im Zürcher Städtchen am Rhein wartet ein Bewerber rund 20 lange Jahre, bis er sein Schiffchen im Hafen parkieren darf. Mehr Plätze wird es nicht geben, da ja der Kanton Zürich keine Erweiterung von Bootsanlagen zulässt.

Neuer Tarif gilt ab 2019

Der neue Gebührentarif wird für die Eglisauer Bootsplätze 600 Franken pro Jahr betragen, falls der Kanton seinen Anteil der Gebühr unverändert lässt. Der neue Tarif soll per 1. Januar 2019 in Kraft gesetzt werden, unter der Voraussetzung, dass keine Einsprachen das Verfahren verzögern. (Zürcher Unterländer)