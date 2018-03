Es türmen sich die Traktanden

Um das Gleichgewicht von Wohnen und Arbeiten in der Stadt Bülach zu halten, beabsichtigt der Stadtrat, in die Wirtschaft und damit in Arbeitsplätze zu investieren. Dafür hat er eine Wirtschaftsstrategie mit zehn Zielen definiert. Man möchte Unternehmen in Bülach halten, neue dazugewinnen sowie Areale entwickeln. Damit erhofft sich der Stadtrat, mehr Arbeitsplätze zu schaffen sowie ein höheres Steueraufkommen von juristischen Personen zu erzielen.

Um das zu erreichen, erachtet der Stadtrat eine Wirtschaftsförderung als unumgänglich. Diese Förderung soll mittels Mandat extern vergeben werden. Hinzu kämen Mittel, um Projekte zu lancieren. Der Stadtrat beantragt deshalb dem Gemeinderat, einen Rahmenkredit von jährlich 300 000 Franken über vier Jahre, das heisst insgesamt 1,2 Millionen Franken, zu Lasten der Erfolgsrechnung zu genehmigen. Diese Ausgabe sowie die externe Vergabe des Mandats dürften im Rat für einige Diskussionen sorgen, stehen doch gemäss Auswertung des Smartvote-Fragebogens mehrere Parteien dem Vorhaben eher ablehnend gegenüber.

Ein Berg Interpellationen

Zuvor werden im Rat jedoch noch fünf neue Interpellationen begründet. Ausserdem liegen die Antworten des Stadtrats auf den Vorstoss von Fredy Schmid (FDP, namens der Rechnungsprüfungskommission) zum Zusammenschluss des Verwaltungsrechenzentrums AG St. Gallen und Abraxas sowie auf jenen von Andres Bührer (Beobachter Stadt Bülach BSB) zur Verwendung der Parkplatz-Ersatzabgabe vor.

Die Interpellanten werden Gelegenheit erhalten, sich dazu zu äussern. Zusätzlich befindet der Rat über zwei Kreditabrechnungen: Sanierung Schulhaus Schwerzgrueb und Studienwettbewerb Zentrales Verwaltungsgebäude. Ein Gesuch um Fristerstreckung bei Tagesschul-Motion von Werner Oetiker (SP) und die geplante Layout-Reform des Berichts zu Budget und Rechnung komplettieren die Traktandenliste. (Zürcher Unterländer)