Dass es zum Abschluss mit dem LC Brühl nicht zum fünften Schweizer-Meister-Titel reichte, trübt Laura Oberlis Blick zurück nur vorübergehend.

Laura Oberli, haben Sie das 21:25 im dritten und entscheidenden Spiel des Playoff-Finals gegen die Spono Eagles in Nottwil schon verdaut?

Laura Oberli: Noch nicht ganz. Die bittere Niederlage nagt noch immer an mir. Es war ja schon der sechste Playoff-Final meiner Karriere – aber erst der zweite, den ich verloren habe. Es ist definitiv viel unangenehmer, auf der Verliererinnenseite zu stehen.

Wurmt Sie das so sehr, weil Ihr Team des LC Brühl SG mit einem Auswärtssieg in die Best-of-3-Serie gestartet war und dann den ersten Matchball in der eigenen Halle vergeben hat?

Ja. Spono ist in meinen Augen mit den starken Ausländerinnen und Schweizer Nationalspielerinnen im Kader als Favorit in den Final gegangen. Aber im ersten Spiel war unsere Deckung sehr gut und haben wir nicht zuletzt auch mit dem nötigen Quäntchen Glück im Angriff gewonnen. Im Spiel 2 in St. Gallen sind wir aber nicht mehr als Team aufgetreten, haben nicht mehr gut genug verteidigt. Wahrscheinlich wollten wir zu viel, für die Jungen im Team war es ja der erste Playoff-Final. Das dritte Spiel in Nottwil war dann lange offen und extrem umkämpft. Nach dem 9:9 zur Pause sind wir leider am Anfang der zweiten Halbzeit eingebrochen, dadurch mit drei, vier Toren in Rückstand geraten – und konnten nicht mehr aufholen. An alldem sieht man klar: Es wäre mehr dringelegen für uns.

Das Spiel in Nottwil war ja das letzte Ihrer Karriere. Schmerzt die Niederlage umso mehr, weil Sie nicht als erfolgreiche Titelverteidigerin von der nationalen Handballbühne abtreten konnten?

Ja, im Moment schon. Die letzten Eindrücke aus dem verlorenen Final stehen noch klar im Vordergrund. Es wäre einfach zu schön gewesen, zum Abschluss meinen insgesamt fünften Schweizer- Meister-Titel zu feiern. Nach dem Match in Nottwil haben mir Aussenstehende gesagt, ich hätte sehr gut gespielt. Aber das nützt jetzt auch nichts, dafür ist Handball für mich zu sehr ein Teamsport. Wenn wir gewinnen und ich habe mit einer guten Leistung dazu beigetragen, dann freut mich das zusätzlich. Aber wenn wir verlieren, ist das ein schwacher Trost. Vielleicht sieht das in ein, zwei Wochen schon ganz anders aus. Wenn ich dann auf meine Karriere als Ganzes zurückschaue, überwiegt die Erinnerung an die schönen Momente wahrscheinlich.

Davon haben Sie mit vier Meistertiteln, drei Cup- und einem Super-Cup-Sieg mit Zug und Brühl schliesslich einige erlebt. Welcher Erfolg ist für Sie ­persönlich der Höhepunkt?

Die vier gewonnenen Meisterschaften waren alle megaschön, hinter jeder steckt eine besondere Geschichte. Der emotionalste Titel war der erste, damals mit Zug. Für mich persönlich waren aber auch die Europacup-Einsätze mit den Reisen nach Osteuropa echte Highlights. Mit Zug und Brühl bin ich mehrmals in Russland angetreten. Dort bin ich an Orte gekommen, die ich sonst wahrscheinlich nie im Leben gesehen hätte. Ich habe unglaubliche Dinge erlebt, andere Kulturen kennen gelernt. Und gesehen, wie es ist, wenn Handball einen viel grösseren Stellenwert hat als hier in der Schweiz, man auf einmal in einer vollen Halle spielt.

Was hat Ihnen dort am meisten Eindruck gemacht?

Hier in der Schweiz gehen die meisten Menschen mit einem ­Lächeln durchs Leben. Auch ich finde nach einem Rückschlag schnell meinen Humor wieder – und denke, dass das sehr hilfreich ist, um die Dinge leicht zu nehmen und wieder nach vorne zu blicken. Wenn man dagegen in Osteuropa ankommt, ist es oft kalt, und die Leute wirken auch so. Und trotzdem schaffen sie es dort, Topleistungen abzurufen, auch ohne Lachen.

Wenn Sie auf Ihren Weg als Spielerin zurückblicken, sind Sie rundum zufrieden mit sich und dem Erreichten?

Ja, rundum. (lacht) Und jeder Entscheid hat sich als richtig erwiesen. Gerade mein letzter Wechsel von Zug nach Brühl war ein ganz wichtiger Schritt. Die letzten drei Jahre hier waren die schönsten, nicht nur wegen der Erfolge und der super Stimmung im Team. Mit dem Wechsel bin ich wieder zurück auf die Kreisläuferposition gekommen und konnte mich darum vor allem im Angriff verbessern. Dort habe ich gerade in der letzten Saison dank des Trainers und der guten Zuspiele meiner neuen Mitspielerin Laura Spatz noch mal einen Sprung vorwärts geschafft.

Da wäre es eigentlich naheliegend, daran anzuknüpfen. Sie sind ja mit 28 Jahren in einem sehr guten Handballalter und zuletzt auch von Verletzungen verschont geblieben. Warum überhaupt hören Sie auf?

Aussenstehende sehen vor allem die tollen Momente und Erfolge, die Spiele in der Liga vielleicht auch noch. Aber was alles dahintersteckt, wissen nur die wenigsten. Ich arbeite seit meinem Studienabschluss im letzten Sommer zu 100 Prozent. Obwohl mein Arbeitsort auch in St. Gallen ist, habe ich gemerkt, dass es immer strenger wird, jeden Abend nach der Arbeit noch auf Topniveau zu trainieren. Zumal ich überall 100 Prozent geben möchte und zunehmend das Gefühl hatte, meinen eigenen Ansprüchen im Sport und im Beruf nicht gleichzeitig genügen zu können. Ausserdem wollte ich wieder mehr Zeit für mich haben.

Auf tieferem Niveau weiterzuspielen, beispielsweise für Ihren Stammverein Rümlang-Oberglatt, war keine Option?

(lacht) Ich bin auch von einer Person aus diesem Club darauf angesprochen worden. Aber im Moment sehe ich das nicht.

Sie wären nicht die Erste, die einen Rücktritt vom Rücktritt macht.

Ich weiss. Sag niemals nie – und ich möchte das auch nicht für alle Zeiten ausschliessen. Aber fürs Erste konzentriere ich mich auf meine neue Aufgabe als Team­managerin im LC Brühl.

Sie werden nun auch mehr Zeit haben, Ihren Bruder Luca für seinen neuen Klub Baden spielen zu sehen oder Ihren Partner, den Niederhasler Stefan Freivogel, mit Pfadi Winterthur. Sie beide haben Anfang dieser Woche innert etwas mehr als 24 Stunden die Saison mit Ihren Teams jeweils als Vizemeister beendet. Geteiltes Leid, halbes Leid oder doppelter Frust?

Halbes Leid, definitiv. Gerade in solchen Momenten unterstützen wir einander enorm. Beide wissen genau, was der andere in dem Moment durchmacht, wie er sich fühlt. Das hilft schon sehr. Nun haben wir es leider nie geschafft, zeitgleich mit unseren Teams im selben Jahr einen Titel zu feiern. Es wäre zu schön gewesen.

(Zürcher Unterländer)