Es war keine Vergewaltigung — trotzdem 4,5 Jahre Gefängnis

Dass ein Mann eine wildfremde Frau anfällt und es dabei zu sexuellen Übergriffen kommt, ist in der Schweiz glücklicherweise eine Seltenheit. An einem Samstag im August vor zwei Jahren geschah es in Regensdorf dennoch.Im Waldstück Pöschholz spielen sich an diesem Tag brutale Szenen ab. Ein 46-jähriger Mann packt eine Frau, die zum Bahnhof unterwegs war, am Hals und schleift sie einige Meter in den Wald. In der Folge beginnt er sein Opfer gegen ihren Willen an intimen Stellen zu berühren. Eine Vergewaltigung kann sie gerade noch abwenden. Der Schweizer verspricht, wenn sie ihn oral befriedige, lasse er sie gehen. Die hilflos ausgelieferte Frau lässt alles über sich ergehen. Am Mittwoch musste sich der Täter vor dem Bezirksgericht Dielsdorf verantworten (ZU vom Donnerstag). Die Richter der I. Abteilung (Christina Steiner, François Kuster und Michel Compagnoni) nahmen sich danach einen Tag Zeit um das Urteil zu fällen. Gestern haben sie es verkündet.

Freispruch von der versuchten Vergewaltigung

Kurz vor der Urteilsverkündung, muss sich der Angeklagte nochmals erleichtern. Er scheint nervös zu sein. Mit Handschellen gefesselt und in Begleitung von zwei uniformierten Polizisten betritt er die Toilette. Danach ist er bereit, sich die Entscheidung des Bezirksgerichts anzuhören. Hierfür muss sich der 46-Jährige von seinem Stuhl erheben und blickt gebannt nach vorne zu den drei Richtern. Christina Steiner verliest: «Wir sprechen Sie schuldig in den Punkten sexuelle Nötigung und Beschimpfung. Einen Freispruch gibt es bei der versuchten Vergewaltigung, Drohung und beim Hausfriedensbruch.»

Somit folgt das Gericht im gewichtigsten Punkt, der versuchten Vergewaltigung, dem Antrag des Verteidigers, Roland Egli, und begründet das wie folgt: «Eine Vergewaltigung liegt erst vor, wenn es zum Beischlaf kommt.» Das ist nicht geschehen. «Zudem spricht einiges dafür, dass der Angeklagte nicht gezielt auf Geschlechtsverkehr aus war, sondern sich mit der oralen Befriedigung begnügte.

Täter muss dem Opfer viel Geld bezahlen

Beim Strafmass folgt das Gericht eher den Forderungen der Staatsanwältin in Person von Claudia Kasper. Sie fordert sechs Jahre Gefängnis und eine stationäre Massnahme während Roland Egli zwei Jahre Knast und eine ambulante Massnahme angemessen findet. Das Gericht entscheidet sich zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren, die zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben wird. «Der Verurteilte bleibt jedoch vorerst in Sicherheitshaft, da das Risiko rückfällig zu werden, zu hoch ist», sagt Richterin Steiner. Zudem muss der Täter seinem Opfer Schadenersatz (der Betrag wird auf dem Zivilweg entschieden) sowie eine Genugtuung von 15 000 Franken bezahlen.

Weniger ins Gewicht fällt die Bestrafung für die Beschimpfung. Für ausgesprochene Beleidigungen in einem Streit mit seiner Nachbarin, bekommt der 46-Jährige eine Busse in der Höhe von 100 Franken aufgebrummt.»

(Zürcher Unterländer)