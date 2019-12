«Es war so, als wäre ich mit der Gemeindeverwaltung verheiratet»

Es ist Dezember, im Gemeindehaus von Dielsdorf spürt man, dass das Jahr sich dem Ende zuneigt. Für Gemeindeschreiber Marco Renggli hat dieser ruhige Tag aber eine besondere Bedeutung: Nach 20 Jahren ist es sein letzter Tag als Leiter der Gemeindeverwaltung. Es ist eine eindrückliche Karriere, die Renggli hinter sich hat: In Dielsdorf schloss er seine Lehre ab, war in fast jeder Abteilung tätig und übernahm mit nur 27 Jahren die Leitung. In den zwölf Jahren als Gemeindeschreiber stand er dem Gemeinderat zur Seite und konnte dadurch zahlreiche Projekte im Bereich des E-Government (englisch: digitale Verwaltung) realisieren – bis er eines Morgens aufwachte und entschied, in Dielsdorf aufzuhören.

«Ins Blaue gekündigt» habe er. Wenn Renggli über die Arbeit in der Gemeindeverwaltung redet, wird man beim Entscheid jedoch stutzig. Mit Leidenschaft erzählt er, wie sich das Verwaltungswesen gewandelt hat. In den letzten Jahren bestand ein grosser Teil seiner Arbeit darin, die elektronische Infrastruktur der Gemeinde auf Vordermann zu bringen. Ein elektronisches Geschäftsverwaltungssystem, sozusagen das Gerüst der Verwaltung, stand bei Amtsantritt ganz oben auf seiner Liste. «In Sachen Digitalisierung steckt die Schweiz noch in den Kinderschuhen», sagt er. Wie bei der elektronischen Identität, welche in vielen europäischen Ländern bereits existiert, in der Schweiz aber noch auf sich warten lässt. «Aber ich merke, es geht langsam schneller.»

Enge Zusammenarbeit

Rund drei Monate zuvor hatte Renggli die elektronische Sitzungsvorbereitung eingeführt. Damit kann der Gemeinderat alle Unterlagen elektronisch einsehen, sogar unterwegs und von zu Hause. Dass die Einführung solcher Systeme relativ reibungslos funktioniert, sei auch der engen Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat zu verdanken. «Der Gemeinderat hat unsere Arbeit immer tatkräftig unterstützt und sich stets bereit gezeigt, neue Sachen auszuprobieren», erklärt er. «Ohne dieses enge Verhältnis hätte vieles nicht so gut geklappt.»

«Es war der perfekte Moment – weil ich guten Gewissens ein Team zurücklasse, das die Verwaltung im Griff hat.»

Fragt man ihn, auf was er am meisten stolz ist, nennt Renggli auch diese zwischenmenschlichen Erfolge, das Vertrauen und die Wertschätzung unter den Mitgliedern des Verwaltungsteams. Dies habe ihn in seiner Entscheidung, zurückzutreten, weiter bekräftigt, auch wenn ihm der Entscheid nicht leichtfiel. «Es war der perfekte Moment – weil ich guten Gewissens ein Team zurücklasse, welches die Verwaltung im Griff hat.» Sein ehemaliges Büro hat er bereits vor Wochen geräumt und seinem Nachfolger Nando Nussbaumer, der lange Zeit als Stellvertreter tätig war, überlassen. Dass alles bereits problemlos läuft, stimmt ihn zufrieden: «Man sieht bereits, dass es mich gar nicht mehr braucht», sagt Renggli.

Langjährige Beziehung

Wie es nach Dielsdorf weitergehen wird, weiss Renggli bereits: In Regensdorf wird er im Teilzeitpensum verschiedenen Projekten für die Gemeindeverwaltung nachgehen. Wegen seiner Verpflichtungen als Gemeindeschreiber musste er in Dielsdorf solche Aufgaben oft delegieren. Er kann sich vorstellen, auch andere Gemeinden zu beraten.

In Regensdorf muss man sich bis Rengglis Antritt aber noch gedulden: «Die letzten 20 Jahre war es so, als wäre ich mit der Gemeindeverwaltung verheiratet», sagt Renggli und lacht. «Würde ich gleich wieder eine solche Stelle antreten, wäre das so, als hätte ich nach einer Scheidung sofort wieder geheiratet.» Als Erstes wird er sich deshalb einen langjährigen Traum erfüllen: In Obersaxen, seiner zweiten Heimat, und jenseits jeglicher Verwaltungsarbeit wird er während der Skisaison vier Monate lang in einer Bar arbeiten.