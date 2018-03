«Es wird Schlachten geben»

Auf den EHC Kloten warten ab Samstag sechs Partien in der Platzierungsrunde der National League. Dann beginnt mit den Playouts der Abstiegskampf wirklich. Mit grosser Wahrscheinlichkeit bekommt es der EHC Kloten dann mit Ambri-Piotta zu tun.

Das Schreckgespenst Abstieg geistert durch die Swiss Arena. Wie EHC-Trainer Kevin Schläpfer die Klasse halten will, und was er in den kommenden Spielen von seinem Team erwartet - das erzählt er im Video-Interview. (Zürcher Unterländer)