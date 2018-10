FCW holt in Schaffhausen ein 2:2

Es sah ganz danach aus, als könnte der FCW den seinen dritten Sieg hintereinander einfahren. Denn in der 64. Minute glich Taulant Seferi den in der ersten Halbzeit eingehandelten 0:1-Rückstand aus, indem er eine Freistossflanke Davide Callàs per Kopf zum 1:1 ins Tor verlängerte. Und in der 82. Minute war es wieder Callà, der mit einer starken Vorarbeit Karim Gazzetta das 2:1 ermöglichte.

Aber der FCW brachte diesen Vorsprung nicht über die Zeit. In der 9o. Minute glich Schaffhausen nach einer schnell gespielten Kombination über die linke Seite durch André Gonçalves zum 2:2 aus, und beinahe hätten die Schaffhauser gar noch gewonnen: Danilo Del Toro hatte in der Nachspielzeit den Siegestreffer auf dem Fuss, schoss aber zu schwach, um FCW-Goalie Raphael Spiegel in Schwierigkeiten zu bringen.

(red)