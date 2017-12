FDP Wallisellen verkauft Schuhe

In diesem Onlineshop gibt es «Ralph Lauren Herren Turnschuhe & Sneaker Ziemlich cool Turn in Dunkelbraun» für 101 Franken oder «Seidensticker Herren Freizeithemden schön Freizeithemd in Weiss» für 62.98 Franken. Wer mit dem Produkt nicht zufrieden ist, kann gemäss Versandinformation die Ware retournieren: «Wenn Sie nicht glücklich sind, den Grund herauszufinden, einmal mit Ihrem Kauf, geben Sie uns den Auftrag und wir sind glücklich, Ihnen zu helfen, zu tauschen oder das Produkt zurückzugeben.» Alles klar?

Haben die FDPler aus Wallisellen ein neues Betätigungsfeld gefunden – und einen Deutschkurs bei Meister Yoda belegt? FDP-Präsident Patrick Blöchlinger hat die Erklärung parat: «Die Adresse hat meinem Vorgänger gehört. Die Registrierung lief allerdings aus. Nach der Wartefrist wollten wir die Registrierung erneuern. Nur war uns an diesem Tag bereits ein Domain-Grabber, anscheinend ein Onlineshop mit Adresse in London, zuvorgekommen.» Vor allem sei es ärgerlich, weil überall – beispielsweise auf der Website der Gemeinde – diese Adresse zu finden ist.

Der Mangel soll demnächst behoben werden. Die neue Adresse laute übrigens www. fdpwallisellen.ch (also ohne Bindestrich). (Zürcher Unterländer)