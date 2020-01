FDP-Gemeinderat äussert sich kritisch zum Beitritt in die Energiegenossenschaft

Im November vermeldete der Bülacher Stadtrat, dass die Stadt der Energiegenossenschaft Bülach beigetreten ist. Sie beteiligt sich mit drei Anteilen à 1000 Franken. Gemäss Statuten bezweckt die Genossenschaft die Förderung von erneuerbarer Energieerzeugung und die Realisierung von dezentralen Energieanlagen in Bülach und Umgebung. Im Weiteren setzt sie sich für den sparsamen Umgang mit Energie ein und fokussiert sich auf die Vermeidung von grauer Energie.

Gemeinderat Frédéric Clerc (FDP) äussert sich kritisch zum Vorgehen des Stadtrats: «Die Pressemitteilung der Stadt war aus meiner Sicht sehr dürftig. Zu jenem Zeitpunkt war die Energiegenossenschaft Bülach in der Öffentlichkeit nicht bekannt und das ist faktisch gesehen auch jetzt noch so.» Es gebe keinen Leistungsausweis und es sei nicht klar, was für Fachpersonen oder Firmen dahinter stehen würden. In einer Anfrage forderte Clerc deshalb Antworten von der Exekutive. Die dabei wohl wichtigste Frage: «Was beabsichtigt die Stadt mit dem Beitritt in die Genossenschaft?».

In der nun vorliegenden Antwort heisst es: «Der Stadtrat beabsichtigt, mit dem Beitritt in die Genossenschaft ein Zeichen zu setzen und im Sinne des Energiestadtlabels zu handeln sowie einen Beitrag an den Klimaschutz zu leisten.» Der Zweck der Genossenschaft teile diese Ziele. Ausserdem könne auf den Erfahrungsaustausch und die Beratung der verschiedenen Fachleute zugegriffen werden. Über die Mitgliederliste habe die Stadt zurzeit aber noch keine Kenntnisse.

Deshalb sei auch unklar, in welchen Energiebereichen die Einzelmitglieder und Firmen spezialisiert sind. Für Clerc ist das ein Widerspruch: «Wenn ich diese Antworten lese, kommt es mir so vor, als ob die Stadt eine Spende für einen guten Zweck beschlossen hat. Klopf an und es wird dir gegeben.» Denn der Stadtrat bestätigt, dass die Genossenschaft, welche im vergangenen Juli gegründet wurde, die Stadt für eine Mitgliedschaft angefragt hat.

Auf der Webseite der Energiegenossenschaft ist zurzeit noch nicht viel zu sehen. Screenshot: eg-buelach.ch

«Die Stadt will sich in ein positives Licht rücken»

Frédéric Clerc ist sicher: «Die Stadt will sich im heutigen Zeitgeist der Klimakatastrophe in ein positives Licht rücken und ein Zeichen setzen sowie einen Beitrag an den Klimaschutz leisten.» Mit Beitritten und darüber reden sei jedoch keine Lösung gefunden. Die Stadt müsse sich auch nicht verstecken, denn sie mache schon viel für den Klimaschutz.

Auf der Webseite der Energiegenossenschaft ist zurzeit noch nicht viel zu sehen. Es heisst lediglich: «Die Website ist momentan in Bearbeitung.» Dazu werden die Personen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung aufgelistet. Präsidentin des Verwaltungsrates ist Daniela Gramegna. Sie ist auch Co-Präsidentin der GLP Bülach.