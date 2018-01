Fahndungsaufruf - Vater mit Kleinkind dringend gesucht

Die Kantonspolizei Zürich fahndet nach dem knapp drei Jahre alten Noah und dessen 32-jährigen Vater Ismael Garcia Oliveira. Der Mann hat das Kind anlässlich eines Besuches, für den er aus Ausland angereist ist, in der Stadt Zürich am frühen Sonntagmorgen aus der Obhut der Mutter entzogen und hält sich seither an einem unbekannten Ort auf. Die Polizei bittet um Hinweise über den Aufenthaltsort der Gesuchten.

Trotz intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl und der Kantonspolizei Zürich konnte der Aufenthaltsort von Ismael Garcia Oliveira und Noah bisher nicht eruiert werden. Die Abklärungen am Wohnort der Mutter sowie möglichen Aufenthaltsorten blieben ebenfalls ohne Ergebnis. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Spanier sich mit seinem Sohn in ein Drittland abgesetzt hat.

Signalement

Der Mann ist etwa 180 Zentimeter gross, hat eine eher athletische Statur, braune Haare und trägt einen Drei-Tage-Bart; die Kleidung ist unbekannt. Am rechten Oberarm hat er einen Mickey-Maus und am linken Handgelenk den Namen Noah tätowiert. Der Knabe hat braune mittellange Haare und an der linken Wange eine Narbe. Er trägt einen Body mit grau/blauen Autos sowie blau-rot gestreifte Socken.

Fahndungsaufruf

Personen, welche Hinweise über den Aufenthaltsort von Noah oder Ismael Garcia Oliveira geben können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Tel. +41(0)44 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

(ahu/Polizei)