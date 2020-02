Falscher Corona-Verdacht löst Notfallplan am Flughafen aus

Die Passagiere von Swiss-Flug LX 15 von New York nach Zürich mussten sich am Montag gedulden. Rund 30 Minuten vor der Landung meldete sich die Crew beim Flughafen mit dem Verdacht, dass eine Person am Bord mit dem Corona-Virus infiziert sein könnte – was sich im Nachhinein als falscher Alarm herausstellte.

Chef-Grenzarzt Hugo Sax löste am Boden einen Notfallplan für das Szenario «Passagier mit ansteckender Krankheit» aus. Es war das erste Mal seit der Sars-Welle 2002, dass dies am Flughafen Zürich gemacht wurde. Für die Passagiere verhiess das nichts Gutes. Ihr Flieger durfte nach der Landung nicht ans Gate, sondern wurde auf dem Rollfeld stationiert.

Husten und Fieber

Die betroffene Person, ein ausser Dienst stehendes Crew-Mitglied der Swiss, wurde von Schutz und Rettung separiert und befragt. Der Mann hatte über Fieber und Husten geklagt und war im Auftrag der Swiss vor zehn Tagen in Shanghai. Während das Crew-Mitglied zur Abklärung ins Zürcher Uni-Spital gebracht wurde, brachte Schutz und Rettung Zürich seine Sitznachbarn in ein Gebäude auf dem Rollfeld.

«In solchen Fällen separieren wir jeweils die drei Sitzreihen vor und hinter dem betroffenen Passagier», erklärt Sax. Die betroffenen Passagiere wurden ärztlich untersucht. Danach konnten sie weiterreisen. Von den übrigen Personen wurden die Personalien aufgenommen. Auch sie konnten sich dann die Weiterreise antreten. Das ganze Prozedere zog sich aber über mehrere Stunden hinweg.

Bei der Person, die heute mit Verdacht auf eine Ansteckung mit dem #Coronavirus aus New York am Flughafen Zürich ankam, wurde soeben eine (saisonale) Grippe nachgewiesen; die Person ist nun auf dem Weg nach Hause. — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) February 3, 2020

Bereits am Nachmittag gab das Bundesamt für Gesundheit auf Twitter Entwarnung.

«Im Falle einer Infektion könnten die Passagiere nicht sofort jemanden anstecken, weshalb die Weiterreise kein Problem darstellt», erklärt Sax. Würde später tatsächlich eine Infektion festgestellt, könne man die verantwortlichen Behörden informieren und die Erkrankten in Quarantäne nehmen. Dies war am Montag allerdings nicht notwendig. Die Erkrankung beim Crew-Mitglied stellte sich als normale Grippe heraus.

Schon beim Abflug krank

Der betroffene Mann zeigte offenbar bereits vor dem Abflug in New York Krankheitssymptome und hätte auf dem Flug eigentlich zum Einsatz kommen sollen. Weil er sich schlecht fühlte, wurde er aber auf den Status «inaktiv» gesetzt.

Auf die Frage, weshalb die Person nicht bereits in New York untersucht wurde, antwortet Oliver Buchhofer, Leiter des Flugbetriebs bei der Swiss: «Es handelt sich hier um ein Standardprozedere. Ausserdem ging man davon aus, dass das Crew-Mitglied mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit dem Corona-Virus infiziert ist.» Auf dem Flug habe man den Mann zudem so gut wie möglich separiert.