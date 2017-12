Familie soll 8000 Franken Heimkosten zahlen – bei einem Einkommen von 19 000 Franken

Monatliche Kosten von über 8000 Franken sind ein grosser Betrag – für jedes Familienbudget. So wurde auch eine Neer­acher Familie von diesem stolzen Rechnungsbetrag aufgeschreckt, den sie ab Januar neuerdings allein berappen soll. Dabei geht es um die Überwälzung der ganzen Versorgertaxe für die Heimplatzierung ihres knapp dreijährigen Sohnes, der schwerstbehindert ist, wie der «Tages-Anzeiger» in seiner gestrigen Ausgabe berichtete. Das Kind zu Hause selber zu pflegen, ist für die Familie, die noch ein älteres Kind hat, nicht möglich. Der kleine Sohn muss demnach in einem spezialisierten Kinderheim leben, wo er rund um die Uhr gepflegt wird.

Wie die Gemeindeschreiberin Martina Staub gegenüber dem «Zürcher Unterländer» gestern bestätigte, hatte der Neeracher Gemeinderat Anfang Dezember über die Aspekte einer Kostenübernahme in diesem Fall beraten und entschieden, dass die Familie 8000 Franken bezahlen soll.

Man habe alles unter Einbezug der neusten Entwicklungen und veränderten gesetzlichen Grundlagen bei der Heimplatzierung von Kindern angeschaut. In welchen finanziellen Verhältnissen die Eltern leben, sei dabei einer der entscheidenden Punkte. Stellen 8000 Franken für eine Durchschnittsfamilie eine unmöglich zu berappende Summe dar, sieht es in diesem besonderen Fall bei näherem Hinsehen aber etwas anders aus.

Gesetz eben erst angepasst

Erst im September dieses Jahres hatten die Stimmberechtigten des Kantons Zürich über eine Zwischenlösung in Sachen Heimfinanzierung abgestimmt. Diese wird ab dem 1. Januar 2018 gelten, bis das zuletzt noch in Ausarbeitung befindliche neue Heimgesetz ab 2021 in Kraft treten wird.

Die Zwischenlösung wurde notwendig, weil das Bundesgericht im Frühling 2013 die alte Regelung umgestossen hatte. Daher konnte der Kanton den Eltern seither die nun kritisierten Taxen zwischen 150 bis 300 Franken pro Tag nicht mehr überwälzen und sah deshalb immense Kosten auf sich zukommen.

Weil die allermeisten Eltern solche Beträge aber nicht selber tragen können, hätten gemäss alter, nicht mehr zulässiger Praxis die jeweiligen Wohngemeinden jene Kosten übernommen, während den Eltern noch «Nebenkosten» von zwischen 15 bis 40 Franken verrechnet wurden. Diese Regelung habe man beibehalten wollen, heisst es nun seitens der Politik. Deshalb war das bestehende Gesetz zuletzt eiligst durch den Kantonsrat dahingehend abgeändert und zur Abstimmung vorgelegt worden.

Die Anpassung wurde von den Stimmberechtigten im Kantons Zürich wie bereits erwähnt im September gutgeheissen. Und so scheint es tatsächlich möglich zu sein, was die Kantonsräte offensichtlich nicht bedacht hatten. Nämlich, dass eine sehr wohlhabende Familie wie diejenige aus Neer­ach nun plötzlich alles selber berappen muss.

Der zuständige Kommissionspräsident im Kantonsrat ist Moritz Spillmann (SP). Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» meinte er: «Dass Eltern die gesamten Taxen zahlen müssen, war klar nicht die Absicht der Revision. Weder wir noch der Kanton gingen davon aus, dass es solche Fälle gibt.» Dem pflichtet auch die Klotener CVP-Kantonsrätin Corinne Thomet bei, die ebenfalls in der Kommission sitzt, in welcher die jetzige Übergangslösung hauptsächlich entstanden ist.

Wer es vermag, muss zahlen

Im revidierten Gesetz heisst es: «Sind Kinder und Jugendliche [...] in Jugendheimen [...] untergebracht, beteiligen sich die Eltern an den Kosten im Umfang des von der für das Bildungswesen zuständigen Direktion verfügten angebotsspezifischen Beitrages (Versorgertaxe).» Aber es gibt auch eine Einschränkung im Gesetzestext: «Sind die Eltern wirtschaftlich dazu nicht in der Lage, trägt die gemäss Sozialhilfegesetzgebung zuständige Gemeinde die Kosten.»

Das aufgeschreckte Neeracher Paar kann jedoch keinesfalls als Durchschnittsfamilie betrachtet werden. Gemäss eigenen Angaben verfügt es über ein monatliches Nettoeinkommen von «gut 19 000 Franken». Gemäss Einschätzung der Gemeinde sollten sie die 8000 Franken Versorgertaxe pro Monat also tatsächlich selber berappen können.

Das Elternpaar, das anonym bleiben will, kann diesen Entscheid nicht nachvollziehen und hat durchblicken lassen, dass es gegen den Gemeinderatsentscheid klagen will. Bislang musste die Familie, deren Sohn seit März 2016 in einem Kinderheim im luzernischen Wolhusen lebt, gerade mal 30 Franken pro Tag bezahlen.

Das letzte Wort sei noch nicht gesprochen, sagt derweil die Neer­acher Gemeindeschreiberin. Im Entscheid des Gemeinderates stehe ja, dass die Familie sich bei den Behörden im Dorf melden soll, falls sie eine neue Einschätzung der Situation wünsche. Und eine solche sei nicht ausgeschlossen. Dass sich Neerach als besonders steuergünstige Gemeinde hier speziell knausrig zeige, stimme jedenfalls nicht.

«Das hat in diesem Fall überhaupt keinen Zusammenhang», winkt Martina Staub ab. Vielmehr betont die Gemeindeschreiberin, «die gesetzlichen Vorgaben lassen momentan gar keinen Ermessensspielraum zu». Immerhin: Ab 2021 kommt das neue Gesetz. Dann werden Eltern noch maximal 30 Franken pro Tag überwälzt.

(Zürcher Unterländer)