Fans des EHC Kloten zeigen Flagge

Der EHC Kloten ist nach dem Sieg gegen die GCK Lions dem Playoff-Finale einen Schritt näher gekommen. Wie die Verantwortlichen am Donnerstag auf der Vereins-Website mitteilten, tun sie alles dafür, damit die Saison noch möglichst lange dauert. Aus diesem Grund wurde eine spezielle Aktion ins Leben gerufen unter dem Motto: «Wir zeigen Flagge: Das Unterland wird Blau-Weiss-Rot!»

Unterland im Fahnenmeer

Der Verein hatte zuvor Fahnen mit der Aufschrift «Kloten Attack» gedruckt. Die Fans sollten diese am Freitag auf der Geschäftstelle abholen. Die Aufforderung: «Hänge die Fahne gut und für alle sichtbar an deinen Balkon, an dein Fenster etc., mach’ ein Foto und poste dein Bild auf Social Media mit dem Hashtag #klotenattack - Lasst uns das Zürcher Unterland in ein Klotener Fahnenmeer verwandeln!»

Die Idee, eine Blau-Weiss-Rote-Welle in der ganzen Region spürbar zu machen, kam bei den Supportern gut an. Gestern morgen konnten die Fans auf der Geschäftsstelle in Kloten die Fahnen gratis abholen. 300 Exemplare lagen bereit. «Schon zwei Stunden nach der Öffnung der Geschäftsstelle waren sämtliche Fahnen vergeben», sagt Kloten-CEO Pascal Signer auf Anfrage. Die Fans seien bereits vor der ordentlichen Öffnungszeit von 8.30 Uhr am Gebäude an der Marktgasse 13 Schlange gestanden. «Es macht uns Freude, dass wir eine solche Wertschätzung spüren dürfen», hält Signer fest.

«Es macht uns Freude, dass wir eine solche Wertschätzung spüren dürfen.»Pascal Signer, CEO EHC Kloten

Wann die Playoffs weitergehen, steht noch aus. Aufgrund des Veranstaltungsverbots ist der Spielbetrieb noch bis und mit Sonntag, 15. März, unterbrochen. Für den kommenden Mittwoch, 11. März, ist in der Swiss Arena ein Testspiel gegen den HC Lugano geplant, jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.