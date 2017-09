Fast 2000 Unterschriften gegen Postplatzsperrung

Dieses «Päckli» hat es in sich: Genau 1957 Unterschriften haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Apotheke am Postplatz in Bassersdorf während der letzten knapp zwei Monate gesammelt. «Wir hätten wohl locker auch noch die 2000er-Marke geknackt», war aus dem Team zu hören. Gestern Morgen hat die Inhaberin der Rosengarten-Apotheke, Ursula Thürig, die gesammelten Original-Bögen zusammengeschnürt und zur Gemeindeverwaltung gebracht.

Der Anblick der Unterstützer dieser Unterschriftenaktion mit einer rund 30 Meter langen Papierschlange unter den Armen sorgte kurzzeitig für einen kleineren Stau in der Begegnungszone hinter dem Gemeindehaus. Thürig, die alle Unterschriftenbögen noch kopiert und zur besseren Veranschaulichung der grossen Unterstützung zusammengehängt hatte, wirkte vor der Übergabe etwas angespannt. «Wir stehen hin und exponieren uns damit, das ist nicht immer einfach.»

«Nur» eine Bittschrift – aber mit grossem Gewicht

Wer die originalen Unterschriftenbögen in Empfang nehmen würde, war den Petitionären nicht ganz klar. Die Apothekeninhaberin wurde unter anderem von ihrer Mutter beim Gang auf die lokalen Verwaltung begleitet. Und während Anita Kreis erzählte, wie sie im Jahr 1960 die erste Apotheke gegenüber dem damaligen Bahnhof (heute Coop) am Postplatz eröffnete, hoffte ihre Tochter, dass sich auch ein Gemeinderat zeigen würde am Übergabetermin ihrer Aktion gegen die Sperrung des Postplatzes und aller Parkplätze vor ihrem Geschäft. Bis auf einen einzigen Behindertenparkplatz sind nämlich alle bisher noch verfügbaren oberirdischen, öffentlichen Parkplätze seit dem 10. Juli weg.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit hatte der Gemeinderat kurzerhand Steinblöcke auf die Zufahrten des Postplatz stellen lassen. Das sorgte für mächtig viel Emotionen unter den Kunden der Geschäfte im Bassersdorfer Zentrum. Dort befinden sich nebst Thürigs Apotheke und den beiden Grossverteilern auch die Zürcher Kantonalbank sowie die Post.

Doch anstelle eines verantwortlichen Politikers empfing Verwaltungsdirektor Christian Pleisch die Unterschriftensammler und staunte zunächst über die lange Papierbahn auf dem Boden vor dem Gemeindehaus. Er werde die Unterschriften dieser Petition entgegennehmen, meinte der höchste Angestellte der Gemeinde Bassersdorf. «Das ist eine Bittschrift. Nun könnte man sagen, erledigt! – Aber nein, das wird natürlich nicht passieren», versicherte Pleisch. Man werde die Petition genau ansehen und «Sie werden sicherlich eine Antwort bekommen».

Was das Unternehmerpaar Thürig von der Apotheke besonders ärgert, ist die fehlende Kommunikation sowie das mangelnde Verständnis für ihre Geschäft. «Für uns gibts nur eine Lösung: Der Platz und die Parkplätze müssen wieder geöffnet werden», sagt Heinz Thürig. Dass man etwas gegen die teils chaotische Parkiererei tun müsse, sei klar – «aber nicht gleich alles sperren.»

Unsichere Investitionen und gefährdete Arbeitsplätze

«Hätten wir das gewusst, dann hätten wir im letzten Frühling keinen Mietvertrag zur Erweiterung unseres Ladens in der Postpassage unterschrieben», sagt der Inhaber. Es gehe auch um Investitionssicherheit und sechsstellige Summen, die bei ihnen durch diese Sperrung nun aufs Spiel gesetzt würden. Seit die Parkplätze vor dem Geschäft gesperrt seien, habe die Apotheke bereits Umsatzeinbussen im «mittleren fünfstelligen Bereich» hinnehmen müssen, gibt Heinz Thürig zu bedenken. Das beunruhigt nicht nur die Inhaber, sondern auch die Mitarbeiter, die sich fragen müssen, wie sicher ihr Job noch ist. Thürigs überlegen sich daher auch eine Verantwortlichkeitsklage sowie Schadenersatz vom Gemeinderat einzufordern. (Zürcher Unterländer)