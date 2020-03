Fast 8 Unfälle pro Tag im Unterland

Im Unterland hat die Anzahl Unfälle im vergangenen Jahr leicht zugenommen. Gegenüber dem Jahr 2018 waren es 20 Unfälle mehr. Im Vergleich zu den Jahren 2017 und 2016 ereigneten sich 261 beziehungsweise 192 Unfälle mehr. Die Zahl der Todesopfer auf Unterländer Strassen blieb in den vergangenen vier Jahren relativ stabil. 2016, 2018 und 2019 wurden vier Personen getötet, 2017 waren es deren fünf.

Coronavirus ist gefährlicher

In der Schweiz wurden bereits 613 Personen mit dem Coronavirus angesteckt (Stand Mittwochmittag), vier davon sind an der Atemwegserkrankung gestorben. Die Sterblichkeitsrate liegt in der Schweiz demnach bei knapp 0,65 Prozent. Im Unterland ereigneten sich im vergangenen Jahr 2891 Verkehrsunfälle. Vier Personen wurden dabei getötet. Die Sterblichkeitsrate bei Verkehrsunfällen im Unterland liegt somit bei 0,14 Prozent. Überspitzt ausgedrückt beduetet das: Am Coronavirus erkrankte Personen sterben also häufiger als im Unterland verunfallte Personen. Der Vergleich zwischen Krankheit und Verkehsunfall ist jedoch mit Vorsicht zu geniessen.