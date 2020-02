Fast kein Durchkommen über Gerlisberg

Ab März geht es auf den Strassen im Gebiet Gerlisberg wenn überhaupt nur harzig voran. Grund sind mehrere Bauarbeiten, welche die drei Gemeinden Nürensdorf, Basserdorf und Kloten auf verschiedenen Strassen ausführen. Laut einer Medienmitteilung sind entsprechende Umleitungen signalisiert, in den Spitzenzeiten am Morgen und am Abend sei jedoch sowohl auf den Umleitungsstrecken wie auch auf dem übrigen Strassennetz mit längeren Fahrzeiten zu rechnen.

Sanieren in zwei Etappen

Den Anfang macht Bassersdorf. Ab dem 9. März führt die Gemeinde umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Gerlisbergstrasse durch. Die Arbeiten werden in zwei Längsetappen bis September ausgeführt: In einer ersten Etappe zwischen der Liegenschaft Gerlisbergstrasse Nummer 83 bis zur Kreuzung Bachtobelstrasse und in einer zweiten Etappe zwischen der Bachtobelstrasse bis zur Bergstrasse. Während beider Etappen ist die Gerlisbergstrasse für den Verkehr gesperrt und entsprechende Umleitungen sind eingerichtet. Die Bauarbeiten umfassen gemäss Michael Nauer, Bereichsleiter Tiefbau, den Ersatz von Wasserleitungen, der Kanalisation und Elektrizitätsleitungen sowie die Erneuerung von Kandelabern, Strassenabschlüssen und Asphaltbelägen.

Allgemein raten die Behörden, das gesamte Gebiet während der Bauarbeiten zu umfahren und das übergeordnete Strassennetz zu nutzen.

Verkehrsdienst nötig

Mitte April beginnen nämlich auch in Kloten die Bauarbeiten. Die Industriellen Betriebe Kloten AG führen zusammen mit der Stadt Kloten Arbeiten an der Gerlisbergstrasse im Abschnitt Ackerstrasse bis Biggelstrasse aus. Begonnen wird mit dem ersten Teilstück Ackerstrasse bis Augwilerstrasse. Voraussichtlich wechseln Mitte Juni die Bauarbeiten in die zweite Ausführungsetappe im Abschnitt Augwilerstrasse bis Biggelstrasse, die voraussichtlich bis Mitte August dauert.

Gemäss der Mitteilung ist die Strasse während der beiden Ausführungsetappen für den Verkehr gänzlich gesperrt, wobei entsprechende Umleitungen signalisiert werden. Die Verbindung nach Gerlisberg wird über die Rank- und Biggelstrasse möglich sein, jedoch werden flankierende Massnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit notwendig. So regelt ein Lichtsignal auf der schmalen Biggelstrasse im Abschnitt zwischen Gerlisbergstrasse und Rankstrasse den Verkehr und auf der Rankstrasse innerhalb des Siedlungsgebietes wird ein Verkehrsdienst innerhalb der Spitzenzeiten die sichere Strassenquerung ermöglichen.

Vollsperrung Eigentalstrasse

In Nürensdorf finden die Bauarbeiten vom 1. Juni bis 31. Juli statt, innerhalb der Naturschutzsperrung des Eigentals. Unter Vollsperrung saniert die Gemeinde die Eigentalstrasse im Abschnitt Kreisel Kreuzstrasse bis Knoten Birchwiler-/Dorfstrasse. Auch hier wird eine entsprechende Umleitung signalisiert.

Laut der Mitteilung wurden die Bauvorhaben sowohl mit den Gemeinden wie auch mit der kantonalen Baudirektion koordiniert sowie die zeitliche Staffelung der Bauausführungen mit den Naturschutz-Sperrungen im Eigental abgeglichen. So werde gewährleistet, dass das Gebiet Gerlisberg mehrheitlich in alle Richtungen erschlossen werden kann. Eine Verschiebung der Objekte auf die folgenden Jahre hätte die Problematik der Verkehrsführung nicht verbessert. So seien in den nächsten zwei bis drei Jahren weitere Bauvorhaben auf der Zufahrtsachse nach Gerlisberg geplant und seitens des Kantons stehe voraussichtlich im Jahr 2023 die Sanierung der Dorfstrasse in Kloten an.