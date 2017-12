Fasziniert von den kleinen Helfern in der Kläranlage

Fern ab des Dorfes Niederglatt entsteht auf der grünen Wiese direkt neben der heutigen Kläranlage Fischbach-Glatt ein grosses Bauwerk. Es ist der Neubau des mechanischen Abwasserreinigungs-Bereichs. Dazu gehören ein neues Regenbecken, ein Entlastungskanal, Zulaufleitungen, ein Hebewerk und der Sand- und Fettfang. Die Bauarbeiten sind in Bälde abgeschlossen und ab Januar 2018 beginnt die Installation der mechanischen Ausrüstung.

Dies freut vor allem auch den zuständigen Leiter der Kläranlage vor Ort, Stephan Ramseyer. «Dank der Erweiterung und Sanierung der Anlage wird die Abwasserreinigungs-Kapazität massiv vergrössert.»Stephan Ramseyer arbeitet seit bald sechs Jahren vor Ort. Er ist gelernter Sanitärinstallateur und hat vor einem Jahr die Ausbildung zum Klärwerkfachmann erfolgreich abgeschlossen. «Früher habe ich die Toiletten-Spülung unwissend gedrückt», erklärt er. «Heute weiss ich, welchen ausgeklügelten Reinigungsprozess das Abwasser durchläuft, damit es wieder sauber in die Glatt fliessen darf.»

Mikroorganismen im Winter

Ja, der 34-jährige Mann ist begeistert von seinem Beruf. Jeden Tag geht er gerne auf «seine ARA», jeder Tag sieht für ihn und seine drei Team-Mitglieder anders aus. Sie müssen auf Unvorhergesehenes, wie zum Beispiel der Bruch eines Rechenarms, schnell und gekonnt reagieren. Denn die Vierer-Truppe garantieren mit ihrer Arbeit auf der Anlage die Gesetzes konforme Reinigung des Abwassers, dies 365 Tage im Jahr. Gemäss Fachmann Ramseyer fliessen bei starken Regenfällen heute bis zu 600 Liter pro Sekunde Abwasser in die Anlage. Dies sind mehr als drei volle Badewannen pro Sekunde.

Wie funktioniert eigentlich eine Kläranlage? (Quelle: Youtube)

Der handwerklich begabte Mann kümmert sich aber nicht nur um die grossen Apparaturen, sondern auch um die kleinsten Helfer auf der Kläranlage. Dies sind Milliarden von Mikroorganismen in den rund 7260 Kubik umfassenden Biologiebecken. Sie benötigen für ihre fleissige Fressarbeit im Klärschlamm die richtige Temperatur, die richtige Schlamm-Menge und Luft zum Atmen.

Haben denn diese Kleinst-Lebewesen im Winter genügend warm? «Die Abwasser-Temperatur ist konstant 10 Grad warm. In der Winterzeit belassen wir in den Becken mehr Schlamm. Dies damit genügend reinigende Organismen vorhanden sind», erklärt Stephan Ramseyer. Das Funktionieren des Prozesses muss jeweils mit Proben und Untersuchungen im Labor akribisch genau kontrolliert werden. Dieser Blick in die Miniatur-Welt im Labor fasziniert ihn immer wieder.

Die Begeisterung für seinen beruflichen Alltag und sein vielseitig angereichertes Wissen konnte Stefan Ramseyer in die Projektierung der neuen Kläranlage in den regelmässig stattfindenden Sitzungen einbringen. «Von Anfang an war ich mit von der Partie. Dies war und ist spannend.» Klar, die Arbeiten rund um die Sanierung und Neubauten seien für sie zum Teil nicht ohne Erschwernisse. Aber er und sein Team freuen sich sehr auf die neue Anlage.

Vorausschauend geplant

Das Bauprojekt soll rund 61 Millionen kosten. Es entsteht eine Reinigungs-Anlage für 70 000 Einwohner-Werte. Damit ist die Anzahl der Einwohner (inklusive Gewerbe) gemeint, die im Einzugsgebiet einer Kläranlage angeschlossen sind. Konzipiert ist sie für eine Lebensdauer von 30 Jahren. Die neue Biologie ist – so ist geplant – 2021 fertig erstellt. 2020 starten die Arbeiten rund um das Betriebsgebäude.

Und vor einem Monat erhielt die Kläranlage den Bescheid, dass sie von Bundesebene verordnet, eine Anlage zur Entfernung von Mikroverunreinigungen mit einbauen müssen. «Wir haben diesen Entschluss erwartet und in unsere Planung bereits vorgesehen», erklärt Stephan Ramseyer. Dieses Projekt wird 2022 gestartet. (Zürcher Unterländer)