Feier für die erneuerte Badi

Die Freude steht Badmeister Kurt Kämpf ins Gesicht geschrieben. Schliesslich steht er an der Eröffnungsfeier des Freibads Rafz-Wil quasi an vorderster Front. Während die Schwimmbadkommission mit Musik und Worten feiert, hält er bereits die Stellung beim rund 450 Quadratmeter grossen Schwimmbecken. Dort steht ein riesiger Parcours mit aufblasbaren Hindernissen, und darauf sich tummeln sich planschende Kinder. «Das Hallenbad Rheinau hat uns das Element für den heutigen Tag ausgeliehen», erklärt Kämpf. Es ist das erste Mal, dass er in seiner 25-jährigen Karriere als Badmeister bei der Erneuerung eines Bads dabei sein darf. Er wirft heute nicht nur ein Auge aufs rund 27 Grad warme Wasser, sondern auch auf die vom Reitverein Rafzerfeld ebenfalls für die heutige Feier gesponserte Hüpfburg.

Begegnungen in der Badi

Der rassige Eröffnungsmarsch der Musikgesellschaft Rafz und des Musikvereins Wil setzt gleich den Akzent für die folgende Ansprache. Festredner und Präsident der Schwimmbadkommission Markus Berger sprach vor rund 70 Gästen über das geglückte Vorhaben. Termingerecht könne nun der Bevölkerung ein neues Bad übergeben werden, «das Begegnungen ermögliche». Neben den baulichen Erweiterungen wie einem Strömungskanal im Nichtschwimmerbecken oder einer Nackenschwalldusche, werde das Wasser auf dem technisch neusten Stand aufbereitet. Statt Chlorgas wirke nun ein Calciumhypochlorit-Granulat als Desinfektionsmittel.

Auf die jüngsten Wasserratten wartet ein neu konzipiertes Kinderschwimmbecken mit Wasserfontänen. Auf Wunsch vieler Eltern steht ein WC-Häuschen in unmittelbarer Nähe. Und schliessich werde in drei Wochen ein sogenannter Pool-Lift installiert, der gehbehinderten Menschen den Einstieg ins Becken ermöglicht.

(Zürcher Unterländer)