Felssturz in Regensberg

Auf dem «Schnäggiparkplatz» in Regensberg bot sich am Freitagmorgen ein Bild der Zerstörung: Geröllbrocken, teils in der Grösse eines Kleinwagens, waren aus der Felswand herausgebrochen und auf den Parkplatz darunter gestürzt. Auf dem Parkplatz stand ein Auto, das vom herunterfallenden Geröll zerstört wurde.

Eine Anwohnerin (die Frau wohnt oben am Felsen) erzählt gegenüber dem «Zürcher Unterländer», dass sie am Donnerstagabend nach 22 Uhr ein gewaltiges Rauschen gehört habe. «Ich konnte das Geräusch nicht zuordnen», sagt sie, es sei anschliessend aber weder eine Sirene losgegangen, noch habe sie weitere verdächtige Geräusche gehört.

Am Freitagmorgen führte die Frau dann ihren Hund Gassi und erblickte beim Parkplatz den Felssturz und dessen Zerstörungskraft. Die Unglücksstelle war zu diesem Zeitpunkt schon abgesperrt, Polizei und Vertreter der Gemeinde waren vor Ort.

"Seit 26 Jahren lebe ich in Regensberg. Aber so etwas habe ich hier noch nie erlebt", sagt sie. Ob der intensive und andauernde Regen der letzten Tage mit dem Felssturz in Verbindung gebracht werden kann, werden die Abklärungen zeigen.

(Zürcher Unterländer)