«Festival der Stille»kehrt zurück zu seinen Wurzeln

«Das Festival möchte eine Stille bieten, die hier sonst nicht zu finden ist», erklärt Daria Zappa, Berufsmusikerin und künstlerische Leiterin des «Festivals der Stille», die Philosophie der jährlich stattfindenden Konzertreihe. So malerisch das Städtchen am Rhein auch sei, es habe stark mit den Emissionen des Flug- und Strassenverkehrs zu kämpfen. Deshalb haben Daria Zappa und ihr Ehemann, der Komponist, Dirigent und Pianist Massimiliano Matesic, vor zwölf Jahren das Festival in ihrer Wahlheimat Kaiserstuhl lanciert. Jeweils Ende August findet es an zwei Wochenenden in Kaiserstuhl und im süddeutschen Raum statt, heuer am 23./24. und am 30./31. August.

Die hochkarätig besetzten Konzerte an verschiedenen stimmungsvollen Aufführungsorten waren in erster Linie für die Bevölkerung in und um Kaiserstuhl herum gedacht. Rasch fand das Festival in den Agenden der Musikliebhaber seinen festen Platz, und die Besucher strömten von immer weiter her ins Rheinstädtchen, die Konzerte wurden zahlreicher. Der Höhepunkt wurde letztes Jahr erreicht, als anlässlich des mit einem Jahr Verspätung begangenen 10-Jahr-Jubiläums sechs Aufführungen an sechs verschiedenen Orten geboten wurden.

Weil die Vorbereitung dieser Konzertwochenenden sowie die Durchführung selber sehr aufwendig sind, setzen Daria Zappa und ihr Mann heuer auf eine Ausgabe des «Festivals der Stille», so wie es zu Beginn stattfand. Drei Konzerte finden in Kaiserstuhl statt, eines wird auf dem Weingut Engelhof in Hohentengen gespielt. «Damit kehren wir zurück zu unseren Wurzeln», erklärt die viel beschäftigte Violinistin.

Stargast verzichtet auf Gage

Besonders freut sich die künstlerische Leiterin, dass der international bekannte Geigenvirtuose und musikalische Direktor des Zürcher Kammerorchesters, Daniel Hope, auftritt. Der südafrikanisch-britische Musiker ist als Solist auf der ganzen Welt gefragt und nimmt sich ganz bewusst die Zeit, um am Samstag, 31. August, in der Kirche St. Katharina in Kaiserstuhl ein stimmungsvolles Konzert zu geben. Dabei verzichtet er zugunsten des Festivals auf seine Gage, wie Daria Zappa erklärt.

Bei seinem Auftritt wird Daniel Hope von Daria Zappa, die seit fünf Jahren Stimmführerin der zweiten Geige im Kammerorchester Zürich ist, von Natalia Alexandrova Mosca auf der Viola sowie von der Pianistin Yulia Miloslavskaya und dem Cellisten Nicola Mosca begleitet. Aufgeführt werden Werke von Antonin Dvorak und Massimiliano Matesic.

Noch sind einige Tickets für «Daniel Hope & Friends» erhältlich. Bereits ausverkauft hingegen ist der Abend «Salsa, Samba, Bossa nova» in Hohentengen. Rubén Olivares und seine Band werden Musik spielen, welche gemäss Programmflyer «keine Füsse ruhen lässt». Noch wenige Plätze sind erhältlich für den musikalisch-literarischen Abend am Freitag, 23. August, in der Kaiserbühne Kaiserstuhl sowie für «Le fils des étoiles», das Konzert von Daria Zappa und der Harfenspielerin Jane Berthe, die zusammen das Duo Zéphyr bilden. Ganz nach dem Motto des «Festivals der Stille» findet dieses Konzert in der Kirche St. Katharina bei Kerzenschein statt.