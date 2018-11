Festival für Bücherwürmer und Leseratten gestartet

Nach der Premiere im Vorjahr steht das Einkaufszentrum Glatt auch in diesem Monat ganz im Zei­chen der Literatur. Bis zum 17. November lädt das 2. Bücherfestival die Besucher zu Lesungen, Workshops, Talks und Signierstunden ein.

An der gestrigen Eröffnung stand im Rahmen der Vorstellung der Kinderbuchreihe «Der Geisterkickboarder» ein Event für junge Leseratten auf dem Programm. Am Nachmittag konnten sie einen Kickboard-Parcours absolvie­ren sowie an einem Reisballschleuder-Wettbewerb teilnehmen. Bis zum Ende des Festivals folgen weitere High­lights. So werden beispielsweise am Sams­tag Thomas Meyer, Bestseller-Autor des Romans «Wolkenbruchs wunderliche Reise», und Schauspieler Joel Basman, der in der Verfilmung des Buches die Hauptrolle spielt, oder Olympiasieger Bernhard Russi mit seiner Biografie «Der ewige Olympiasieger» vor Ort sein. (red)