Festliche Klänge durchfluten die Kirche

Sechs international bekannte und hochkarätige Künstler versprachen mit ihrem Programm «Festliches Konzert» nicht zu viel. Paul Haemig, Flötist und Gründer verschiedener Musikerformationen wie zum Beispiel das Mozartensemble Salzburg oder das Konzert- und Vokalensemble Zürich, hat eine Zeitreise durch die Musikwelt gestaltet, einen bunten musikalischen Strauss, angefangen bei Giuseppe Sammartini, geboren 1700, bis zu Jacques Ibert, geboren 1890.

Dazwischen sang der Bariton Igor Morosow russische Volkslieder, die mit ihrer melancholischen Grundstimmung in einem merklichen Gegensatz zu dem sonst fröhlichen Musizieren standen. Nach seinem Gesangsstudium am Moskauer Tschaikowski-Konservatorium sang der in der Ukraine geborene Morosow als 1. Bariton in namhaften Theatern wie dem Moskauer Bolschoi-Theater, in den USA und in Europa, und hier unter anderen an der Mailänder Scala.

Die Sopranistin Atsuko Murata hat in Tokio und Zürich Gesang studiert und verschiedene Preise gewonnen. Sie ist heute Solistin im Vokalensemble Zürich. Mit ihrer starken, glockenreinen Stimme, minimem Vibrato und offensichtlicher Hingabe konnte sie mit Mozarts «Laudate dominum» die Herzen der Zuhörer erreichen.

Zärtliches Duo

Madori Dumermuth, Sologitarristin des Zürcher Konzertensembles und auch Komponistin, spielt klassische spanische und Flamenco-Gitarre. In ihrer Art hat sie am Konzert in Bassersdorf an Andrés Segovia erinnert. Diskret begleitet hat sie dabei die Pianistin Kiyomi Higaki, die ihren ersten Orgelunterricht im Alter von 14 Jahren erhielt. Im Juli 2004 folgte das Klavier-Lehrdiplom, und 2008 bestand sie an der Akademie für Musik der Stadt Basel das Solistendiplom auf der Orgel.

Ihrem Instrument entlockte sie wundersame leise Töne, die wie Schmetterlinge durch den Raum gaukelten, schnell, langsam, innehielten und dann wieder in raschem Reigen tanzten und am Ende still sich auflösten. Mit im Ensemble war auch die Geigerin Ursula Fortin. Die ehemalige Konzertmeisterin des Prager Bach-Kollegiums ist heute Solistin mit namhaften Orchestern. Sie spielte ihre Geige diskret mit unglaublich weichem, warmem Klang. Sehr schön zur Geltung kam ihre Virtuosität in der «Sicilienne» von Maria Theresia Paradis, zusammen mit der Gitarre – ein sozusagen zärtliches Duo.

Einer der Höhepunkte war die Figaro-Arie aus Rossinis «Barbier von Sevilla». Igor Morosow war in seinem Element und hatte selbst höchstes Vergnügen an der Darbietung. Erstaunlich variabel hatte sich seine Stimme angehört, einmal ernst und gewaltig, dann wieder eher fein und sehr spitzbübisch – eben der «Figaro». Murata und Morosow fühlten sich in ihrem Duett des Papageno und der Papagena aus Mozarts «Zauberflöte» so wohl, dass sie das Publikum förmlich ansteckten. Tosender Applaus bestätigte das allgemeine Vergnügen.

Die Zugabe, die «Barcarole» aus «Hoffmanns Erzählungen» von Jacques Offenbach, dürfte die Leute beglückend nach Hause begleitet haben. (Zürcher Unterländer)