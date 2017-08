Festtage sollen mit Musik verbinden

Seinem Konzept, verschiedene Stile miteinander zu kombinieren, bleibt Roland Raphael treu. Mit den Musikfesttagen will er in Wallisellen einen Gegenakzent zur Monokultur in Zürich setzen. In der Stadt funktioniere es, ein Haus, eine Veranstaltung, eine Stilrichtung. In Wallisellen brauche es mehr. «Ich plädiere für Offenheit. Ich würde mir wünschen, dass die Leute an den Festtagen auch mal eine Musikrichtung entdecken, die sonst nicht ihr Ding ist», sagt Raphael.

MehrdimensionaleVerbindungen

Musik soll verbinden. Unter dem diesjährigen Motto «connecting sounds» stecke soviel, dass in der deutschen Übersetzung nur bruchstückhaft herüberkomme. Raphael erklärt: «Das Motto bezeichnet mehrere Dimensionen. Es umschreibt das Verbinden, Beziehen, Anschliessen und Zusammenhängen von Klängen und Stilrichtungen».

Besonders freut er sich darauf, Violinistin Maria Solozobova am Klavier begleiten zu dürfen. Auf einen Favoriten im aktuellen Programm mag er sich logischerweise nicht festlegen, weil er sein Motto aus Überzeugung auch persönlich lebt. Kultur solle für möglichst viele Menschen zugänglich sein. Das sei dank der langjährigen Sponsoringpartnerschaften überhaupt erst möglich, da dadurch die Tickets zu relativ günstigen Preisen angeboten werden können. (Zürcher Unterländer)