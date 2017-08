Feuertaufe für neues Festkonzept geglückt

«Die Rumicornis 17 kam, sah und siegte», so lautete die Bilanz aus der Sicht des OK-Präsidenten-Duos Fredy Lehmann und Peter Meier-Neves. Die aus dem Namen Rümlang und dem Lateinischen Unicornis abgeleitete Wortkomposition Rumicornis hat sich seit dem vergangenen Festwochenende definitiv in den Köpfen der Rümlangerinnen und Rümlanger festgesetzt. Nachdem Rümlang vier lange Jahre ohne Dorffest auskommen musste, wurde nun die Geduld belohnt.Ein neues Standkonzept, welches die Stände an den umliegenden Strassen des Gemeindehauses verteilte, sorgte für eine Konzentration der Chilbi im Kern der Veranstaltungszone und für eine kreisförmige «Flaniermeile». Weil die Rümlanger Vereine massgeblich an der Durchsetzung der Rumicornis 17 beteiligt gewesen sind, bekamen sie ihre eigene «Vereinsstrasse», wo sie sich dem Publikum gut sichtbar präsentieren konnten.

Unterhaltsamund «gschnörrig»

Mit geschätzten 5000 Besucherinnen und Besuchern von Freitag bis Samstag und einer unterhaltsamen und «gschnörrigen» Atmosphäre ist OK-Co-Präsident Peter Meier-Neves sichtlich zufrieden mit der Veranstaltung. «Ein tolles und friedliches Fest», resümierte der Rümlanger Gemeinderat am Sonntagmorgen. In den Spitzenzeiten an den Abenden von jeweils 18 bis 22 Uhr hätten sich die Strassen rund um das Gemeindehaus gut gefüllt, erklärte er weiter. Deshalb habe sich das Konzept, die Stände rund um das Gemeindehaus zu verteilen und entsprechende Strassen zu sperren, gelohnt.

Das Riesenrad wareine grosse Verlockung

Als sie erfahren hätten, dass das Büli-Fäscht aus Sicherheitsgründen auf das Riesenrad verzichten musste, war die Verlockung gross, dieses als «Coup» nach Rümlang zu holen. «Platz wäre vorhanden gewesen auf der Glattalstrasse», sagte Peter Meier-Neves, «aber die Kosten waren einfach zu hoch.»

Der Vizeweltmeister im Armbrustschiessen, Jürg Ebnöther, gewann am Freitagabend das Duell gegen den Schweizer Meister Renato Harlacher. Das Duell der Könige sorgte für grosse Spannung. Eigens für das Dorffest stellte der Armbrustschiessverein Rümlang einen Schiessstand auf. Nebst dem Duell konnten sich so die Herren (und Frauen) Tell in diesem typisch schweizerischen Schiesssport üben.

Kulinarische Vielfaltfür alle Geschmäcker

Ein Duell der anderen Art gab es zwischen dem Stand der Feuerwehr, welcher Schweinshalsbraten anbot, und dem Zelt des Bernervereins Zürcher Unterland. Dort wurde nämlich mit der «grossen Kelle» eine riesige Butterrösti zubereitet. Nun folgt die Vorfreude auf Rumicornis 18 – vielleicht sogar mit Riesenrad . . .

(Zürcher Unterländer)