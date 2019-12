Feuerwehr, Fluglotsen und Verkehr

18 Mitglieder verlassen die Feuerwehr Kloten. Ausschlaggebend ist ein interner Konflikt mit dem Ausschluss zweier Offiziere und Rücktrittsforderungen an den Chef. Der Stadtrat hingegen entschied unisono, am bisherigen Feuerwehrkommandanten festzuhalten. Ein Interpellation zum Feuerwehr-Streit füllte an der Parlamentssitzung von Anfang Februar die Besuchertribüne. Für manches Parlamentsmitglied war es zu viel der Emotionen und persönlichen Anwürfe.

Nach 18-jährigem Kampf siegen drei Nürensdorfer vor Bundesgericht. Seit im Oktober 2001 regelmässige Landungen auf der Piste 28 eingeführt worden sind, stöhnt man in der Ostanflugschneise über die Belästigungen durch die tief fliegenden Jets. Im April hat erstmals auch das Bundesgericht anerkannt, dass gewisse Hauseigentümer in Nürensdorf ein Recht auf Entschädigung haben. Schon im Juni 2016 hatte die Schätzungskommission den privaten Klägern zwischen 104'000 und 121'000 Franken Entschädigung zugesprochen.

Ein Roboter wird zum Stadtangestellten: Am 1. April stellt Stadtpräsident René Huber in Kloten seinen neusten Angestellten, den Roboter Chlooti, vor. (red) Foto: Christian Merz

Die Reformierten Kirchgemeinden Bassersdorf-Nürensdorf, Lindau und Brütten wollen künftig zusammenspannen. Bis Mitte 2022 sollen die drei heutigen Kirchgemeinden vereint sein. Die neue Grosskirchgemeinde heisst «Breite».

Klimabewegung demonstriert am Flughafen: Mit einem «Die-In» wollen Demonstrierende am 15. Juli zum Verzicht aufs Fliegen motivieren. (red) Foto: Leo Wyden

Das Bundesgericht hat im Oktober den Fluglotsen freigesprochen, der 2011 zwei Maschinen auf sich kreuzenden Pisten gleichzeitig die Startfreigabe gab. Weil die Besatzung des einen Flugzeugs die zweite Maschine bemerkt, bricht sie den Start sofort ab. Das Bezirksgericht Bülach hatte den Lotsen 2016 freigesprochen, das Zürcher Obergericht im Dezember 2018 allerdings wegen fahrlässiger Störung des öffentlichen Verkehrs schuldig. Mit dem Urteil des Bundesgerichts geht ein jahrelanges Verfahren zu Ende geht.

Verkehrschaos in der Dietliker Industrie: Am ersten Wochenende nach der Umstellung auf das neue Einbahnregime ist der Verkehr komplett zusammengebrochen. An einem Samstag Mitte November gibt es zwischen dem Glattzentrum und dem Brüttiseller Kreuz praktisch kein Vorwärtskommen mehr in Richtung Dietliker Einkaufsmeile. Wegen des riesigen Chaos mussten Angehörige der örtlichen Feuerwehr während Stunden den Verkehr regeln.