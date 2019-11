Feuerwehr probte den Ernstfall

Sechs Personen in einem verrauchten Gebäude traf die lokale Feuer am Samstag auf dem Gelände der alten Sagi in Bassersdorf an. Aus einem Auto musste eine verunfallte Person befreit werden. Ausgelaufenes Öl verschmutzte den Altbach, und beim Wasserrad galt es eine verletzte Person aus einer prekären Lage zu befreien.

Glücklicherweise handelte es sich nur um eine Übung. Die Vorbereitungen für die diesjährige Hauptübung der Feuerwehr Bassersdorf dauerte ein ganzes Jahr. «Frühzeitig muss ich jeweils einen geeigneten Schadenplatz finden und den Ablauf der Übung entwickeln. Zurzeit bin ich bereits auf der Suche nach einem neuen Übungsort für das nächste Jahr», verriet Feuerwehroffizier Renato Sonderegger, Organisator des Anlasses.

Innert 10 Minuten am Einsatzort

Kommandant Stefan Vogler stellte den rund 200 Gästen und Besuchern das Bassersdorfer Feuerwehrkorps vor. Zurzeit leisten 68 Personen freiwilligen Feuerwehrdienst, davon 20 Prozent Frauen.

Um Punkt 15 Uhr erhielt das Korps über Funk den Einsatzbefehl. Innert zehn Minuten mussten zehn Einsatzkräfte am Schadenplatz eintreffen. Nur ein paar Offiziere kannten die Übungsanlage im Voraus. Einsatzleiter Sander Van Levsden gab den verschiedenen Gruppen Anweisungen und koordinierte die Einsätze.

Im verrauchten Sagi-Gebäude konnte nur mit Atemschutz gearbeitet werden. Die Jugendlichen im Gebäudeinnern erhielten Rettungshauben angelegt, um sie vor Rauchvergiftungen zu schützen. In einem Zelt betreuten Mitglieder des Sanitätskorps die geborgenen «Verletzten».

Der Sagi-Weiher hilft beim Löschen

Neben der Löschwasserentnahme ab Hydranten und den im Tanklöschfahrzeug mitgeführten 2400 Litern für den ersten Schnellangriff wurde zusätzliches Wasser aus dem Sagi-Weiher gepumpt. Bei einem Grossfeuer ist der Wasserverbrauch enorm. Anlässlich des Gebäudebrandes an der Klotenerstrasse vor einem Jahr waren beispielsweise 250000 Liter Wasser nötig, um das Feuer zu löschen. Pro Minute versprüht eine Schlauchleitung 750 Liter Wasser.

Bei der Bergung der in einem Auto eingeklemmten Person musste mit einer Hydraulikschere das Dach abgetrennt werden. Zuerst wurde das Fahrzeug aufgebockt, damit keine unerwarteten Bewegungen die Arbeiten beeinträchtigen. Mit einer speziellen Säge entfernte ein Feuerwehrangehöriger die Scheiben. Eine Rettung aus einem demolierten Fahrzeug dauert oft länger als eine halbe Stunde. Eine vorsichtige Bergung ist nötig, damit die eingeschlossene Person keine zusätzlichen Verletzungen erleidet.

Im Altbach schliesslich gab es ebenfalls etwas zu üben: Angehörige der Jugendfeuerwehr erstellten eine Ölsperre.

Die Hauptübung endete beim Feuerwehrlokal Ufmatten mit einem erfreulichen Abschluss. Fünf Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr wechselten ins Korps, und ein neues Fahrzeug erhielt eine angemessene Taufe.