Feuerwehr übt Ernstfall mit der Bevölkerung

Die Feuerwehr Regensdorf führt am Samstag, 29. Juni, eine Übung durch. Erstmals lädt sie die Bevölkerung ein, den Einsatz aus nächster Nähe zu erleben und sogar selber mitzumachen.

Die 60 Feuerwehrleute aus Regensdorf werden von 14 bis 16 Uhr an je einem Posten in den Ortsteilen Adlikon, Regensdorf und Watt tätig sein.

Beim Zentrumsplatz in Regensdorf wird das Szenario eines Verkehrsunfalls mit vielen Verletzten geübt. Die Feuerwehr Regensdorf beschreibt die Übung auf ihrer Website so: An einer Bushaltestelle wird der einfahrende Bus von einem Auto gerammt. Die Passagiere waren im Bus bereits aufgestanden und wurden durch den heftigen Aufprall herumgeschleudert.

Was muss man nun als Erstes tun? Was geschieht nach der Alarmierung der Rettungskräfte?

Am Übungsposten vor dem Zentrum Regensdorf zeigen Fachleute den Feuerwehrangehörigen und der Bevölkerung, wie man ein solches Ereignis bewältigt und welche Einsatzmittel verwendet werden.

Teilnehmen an der Übung wird auch der Rettungsdienst des Spitals Limmattal sowie die Sanitätskompanie von Schutz und Rettung Zürich. Laut dem Regensdorfer Feuerwehrkommandant Laurent Cohn werden Spezialfahrzeuge von Schutz und Rettung Zürich zu sehen sein, die sonst nur bei Grossereignissen zum Einsatz kommen.

Wie sich verhalten bei einem Brand im Haus?

Auf dem Dorfplatz in Watt geht es um einen Lösch- und Rettungseinsatz bei einem Brand. Das Übungsszenario: Eine Waschmaschine fängt Feuer wegen eines technischen Defekts. Wie die Feuerwehr auf ihrer Website schreibt, ist dies eine Alltagssituation und wird regelmässig geübt.

Es sei aber schon vorgekommen, dass Personen bei einem solchen Einsatz verletzt wurden oder sich der Brand auf das Gebäude ausgeweitet hat. «Damit dies nicht passiert, werden an diesem Posten die Verhaltensregeln aufgezeigt und der Löscheinsatz der Feuerwehr demonstriert», schreibt die Feuerwehr.

Der dritte Übungsposten ist beim Einkaufszentrum Grütpark in Adlikon angesiedelt. Da geht es um Brandmeldeanlagen und um Löschposten.

Bevölkerung kann hautnah dabei sein

Die Übung am Samstag ist die erste der Feuerwehr Regensdorf, bei der die Bevölkerung mitmachen kann. Laut Feuerwehrkommandant Laurent Cohn finden im Kanton Zürich alle Übungen im geschlossenen Rahmen statt. Im Aargau hingegen sei eine Feuerwehrübung mit der Bevölkerung einmal im Jahr fest verankert.

«Für die Feuerwehr ist es eine gute Gelegenheit, um Nachwuchs zu werben und Kontakte zu knüpfen», sagt er. Wer an einem der drei Posten mitmacht, wird wie im Ernstfall eingesetzt und kann so die Arbeit der Feuerwehrleute und der Rettungssanitäterinnen für einmal ganz aus der Nähe miterleben. (Zürcher Unterländer)