Feuerwerk bei Grenzkontrollen sichergestellt

Die Kantonspolizei Zürich hat zusammen mit Funktionären der Eidgenössischen Zollverwaltung in den letzten Tagen diverse Kontrollen bei Grenzübergängen und in Grenznähe durchgeführt und dabei zahlreiche Personen angehalten, die unerlaubtes, bewilligungspflichtiges oder mehr als die erlaubte Menge Feuerwerk in die Schweiz einführen wollten. Gemäss aktuellem Recht ist die Einfuhr von 2.5 Kilogramm Feuerwerk pro Person erlaubt.

Rund 50 Personen verzeigt

Bei den Kontrollen in Weiach, Rafz und Rheinau wurden rund 50 Personen angehalten, die verbotenes, bewilligungspflichtiges oder mehr als die erlaubte Menge an Feuerwerk mit sich führten. Sie werden an das Statthalteramt Bülach verzeigt.

Insgesamt wurden über 200 Kilogramm bewilligungspflichtiges sowie verbotenes Feuerwerk sichergestellt. (ani/Kapo ZH)