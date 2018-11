Finanzprüfer sind gegen Sanierungskredit

Die letzte umfassende Renovation der Kirche liege 50 Jahre zurück. Seither seien nur geringfügige Sanierungsarbeiten vorgenommen worden, hält die Kirchenpflege im Weisungsheft zur Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 29. November, fest. Der Zahn der Zeit hat am Gebäude genagt. Die Kirchenpflege listet denn auch eine Vielzahl von nun nötigen Sanierungsmassnahmen auf.

So sind unter anderem Wände zu restaurieren, die Holzdecke zu reinigen und neu zu ölen, genauso wie die Bänke, das Gestühl und die Kanzel. Der Dachstuhl sei in einem guten Zustand, doch müssten am Dachfuss «Massnahmen gegen partielle Undichtheit» ergriffen werden, schreibt die Kirchenpflege. Zudem müssen die Glockenantriebe und die Klöppel ersetzt, das Uhrwerk aus dem Jahr 1929 revidiert und eine Kontrolle der Ganggenauigkeit eingebaut werden.

Arbeiten auch in Pfarrhaus und Pfarrscheune

Massnahmen sind auch bei der Beleuchtung, der Heizung, der Elektroanlagen und dem Anstrich der Kirche nötig. Auch müsse der Stauraum durch den Einbau einer Schrankfront vergrössert werden. «Für den Platzbedarf der Garderobe, der Ablage und Kirchgesangsbücher wird eine Bankreihe unter der Empore (schlechte Akustik) entfernt», heisst es weiter. Auch sind gewisse Umgebungsarbeiten nötig und die Erstellung einer Internetleitung zwischen Kirche und Pfarrscheune.

In der Pfarrscheune soll eine Video-Anlage mit Bildwand und ein Beamer eingebaut werden. Im Pfarrhaus soll der Zugang zum Dachboden durch eine gedämmte und dichte Türe ersetzt, ein alter Heizkörper demontiert und ein mehr als 35-jähriger Warmwasserwärmer ausgewechselt werden.

Rechnungsprüfer sind gegen Kreditbewilligung

Den Projektierungskredit für die Renovation in Höhe von 30 000 Franken hatte die Versammlung der reformierten Kirchgemeinde vor Jahresfrist ohne Gegenstimme genehmigt. In einer Woche befindet die Gemeindeversammlung über den Baukredit von 940 000 Franken. Davon beansprucht die Sanierung der Kirche 714 000 Franken, die Massnahmen im Pfarrhaus belaufen sich auf gut 11 000 Franken, jene in der Pfarrscheune auf knapp 29 000 Franken.

Nach Prüfung des Antrags empfiehlt die Rechnungsprüfungskommission (RPK) der Gemeindeversammlung, das Geschäft abzulehnen. Sie weist zwar darauf hin, dass kein Fremdkapital für die Sanierung aufgenommen werden müsse, da die Kirchgemeinde über ein Eigenkapital von 2 Millionen Franken verfüge. Aber aufgrund des neuen Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 müsse die Sanierung über die Investitionsrechnung erfolgen, «was zu Abschreibungen über 33 Jahren führen wird», wie die RPK in ihrem Abschied festhält. Die jährlichen Abschreibungen, die zu den laufenden Kosten hinzukommen, haben die Finanzprüfer mit 30 000 bis 35 000 Franken berechnet.

Es hat immer weniger Kies in Weiach

«Bei einer Gesamtsanierung der Kirche inklusive Pfarrscheune und Pfarrhaus kann in den nächsten Jahren eine Steuerfusserhöhung nicht ausgeschlossen werden», schreibt die RPK. Auch müsse man sich vergegenwärtigen, dass ab dem laufenden Jahr «mit erheblichen Einbussen beim Kiesgeld gerechnet werden» müsse, da der grösste Teil des Kieslandes ausgeschöpft sei. Grundsätzlich befürworte die RPK werterhaltende Massnahmen. (Zürcher Unterländer)