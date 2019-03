Firma bietet Autisten eine Chance

Der Einstieg ins Berufsleben ist schwierig. Gute Schulnoten, hohe berufliche und soziale Kompetenzen, sowie Berufserfahrung gehören meist zu den Grundanforderungen für eine Anstellung. Besonders mühsam wird es daher für Menschen, deren soziale Fähigkeiten aufgrund einer Kommunikationsschwäche eingeschränkt sind, wie das bei Personen mit Asperger-Syndrom der Fall ist.

Daher gibt es in der Schweiz spezielle Ausbildungsbetriebe, die Menschen mit Asperger-Syndrom, einer tief greifenden Entwicklungsstörung, welche als eine Variante des Autismus zählt, eine Lehrstelle anbieten. Die Stiftung Informatik für Autisten (Rafisa) ist einer dieser Ausbildungsbetriebe. In sämtlichen Bereichen der Informatik sorgt sie für die Ausbildung inklusive Praktikum und die Integration von rund 50 Lernenden. Doch Auszubildende mit einer ausgeprägten Kommunikations- und Kontaktstörung in ein fremdes Arbeitsumfeld zu integrieren, ist keine einfache Aufgabe. Trotzdem habe Rafisa in den vergangenen Jahren etliche Partnerfirmen gewinnen können, die solche Praktika anbieten wollten, sagt Ruedi Wegelin, Leiter Ausbildung bei der Rafisa AG. Eine davon ist die Insor AG aus Wallisellen.

Soziales Engagement

Das KMU, das im Bereich Webdesign und Entwicklung tätig ist, stellt seit einem halben Jahr Lernende von Rafisa ein und hat damit positive Erfahrungen gemacht. «Es ist ein soziales Engagement und eine coole Sache für das Team», begründet Gregor Favre, Managing Director bei Insor, seinen Entscheid, Autisten einzustellen. Diese Chance hat Praktikant Andreas bekommen. Er hat bereits zweimal eine normale Berufslehre begonnen, denn das Asperger-Syndrom wurde bei ihm atypisch erst im 21. Lebensjahr diagnostiziert. Er schaffte es beide Male nicht über das erste Lehrjahr hinaus. Nun soll es mit der Lehre bei Rafisa klappen.

Nebst dem sozialen Engagement hat die Beschäftigung eines Autisten aber auch noch andere Vorteile für die Firma. «Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe, denken analytisch und können sich lange konzentrieren», sagt Wegelin. Dass die Ausbildung von der IV getragen wird und somit für die Unternehmen, die die Praktika anbieten, kein finanzieller Aufwand entsteht, sei allerdings nicht ausschlaggebend. «Wenn es um die Wirtschaftlichkeit geht, ist es ein Nullsummenspiel», sagt Favre. Doch auch er sieht Vorteile für sein sechsköpfiges Team, die über den sozialen Aspekt hinausgehen. Denn Praktikant Andreas habe bereits sehr detailliert Arbeiten angeschaut und dabei Fehler entdeckt, die dem Rest der Angestellten nicht aufgefallen seien. «Sein Fokus hat mich beeindruckt», meint Favre.

Wenig Abbrüche

Das kleine Team ist auch für Andreas ein angenehmes Arbeitsumfeld. «Es ist überschaubar und hat zudem einen guten Zusammenhalt. Ich fühle mich hier bestens aufgehoben.» Einen weiteren Vorteil der überschaubaren Grösse des KMU sieht Favre bei seiner Freiheit, ein solches Projekt einfach auszuprobieren. «Viele Firmen haben Angst vor dem Risiko, doch hier trage ich selbst die Verantwortung», meint Favre. «Ich muss niemandem Rechenschaft ablegen.» Zudem habe man mit der Rafisa die Abmachung, dass, wenn etwas schiefgeht, man das Unterfangen abbrechen könnte. Das sei bisher aber noch nicht vorgekommen.

Wegelin bestätigt, dass sie die Abbrüche dank besserer Betreuung in den letzten Jahren drastisch reduzieren konnten. Besonders wichtig für die Zusammenarbeit ist für Favre das Verständnis: «Wenn man weiss, dass das Gegenüber vom Asperger-Syndrom betroffen ist, hilft das enorm.» Auch Kunden gegenüber erwähnt Favre das Syndrom seines Praktikanten. «Zum Teil gibt es einfach Situationen, die für den Kunden speziell sind.» Beispielsweise wenn sein Praktikant keinen Smalltalk führt.

(Zürcher Regionalzeitungen)