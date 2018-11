Fischsterben und Wegwerfböötli auf dem Rhein

Sind Stand-Up-Paddler eine Gefahr für die Schiffe auf dem Rhein? Brauchen Ruderboote Rückfahrspiegel? Fragen wie diese werden jedes Jahr am Runden Tisch Rhein besprochen, der vom Verein Viva Eglisau organisiert wird. So auch letzten Dienstag. Im altehrwürdigen Pontonierhaus bei der Lochmühle in Eglisau trafen sich die unterschiedlichsten Rheinnutzer. Vom Drachenboot-Club bis zur Seepolizei waren alle anwesend. Dies, um die vergangene Saison zu besprechen.

Hitze bedroht Fischarten

Bevor die Diskussionsrunde jedoch begann, hielt Antonia Eisenhut ein Referat über den Hitzesommer 2018 und seine Auswirkungen auf Flora und Fauna von Flüssen und Bächen. Sie ist Geschäftsführerin von Aqua Viva, eine Gewässerschutzorganisation, die sich für lebendige Gewässer einsetzt.

Ebendieses «Lebendige» sieht Eisenhut stark bedroht: «Die Gewässer werden immer wärmer, der Niederschlag immer weniger». Dabei sei die Wassertemperatur für Fische sehr wichtig. Je nach Lebensphase sei die optimale Temperatur, bei der Fische sich wohl fühlen, unterschiedlich. «Äschen und Bachforellen, heimische Fische des Rheins, mögen es gerne kühler». Die besten Lebensbedingungen würden sich den Salmoniden bieten, wenn das Wasser zwischen 5 und 18 Grad warm wäre.

Eine Utopie im Sommer. «Dieses Jahr haben wir drei Mal und insgesamt während mehrerer Wochen den bisherigen Hitzerekord geschlagen», sagte Eisenhut. In vielen Flüssen sei es sogar wärmer gewesen als 2003. Hinzu kommen die vielen Menschen, die aufgrund des warmen Wetter schwimmen gingen. Ein zusätzlicher Stress für die Fische. Die Folge: Mehrere Tonnen toter Äschen wurden aus dem Wasser gezogen. «Setzt sich dieser Trend mit den ausserordentlich heissen Sommern fort, werden Äschen und Bachforellen bald ausgestorben sein».

Die warmen Gewässer bedrohen jedoch nicht alle Fischarten. Wels, Alet, Egli, Hecht und die meisten Karpfenartigen Fische haben eine höhere Toleranzgrenze, was die Temperatur betrifft. Doch auch diese Arten begegnen Probleme in den Schweizer Flüssen und Bächen: Menschgemachte Hindernisse. Denn nicht nur der Lachs in Alaska wandert. Auch hiesige Fische leichen und leben an unterschiedlichen Orten.

Diese müssen erreicht werden. Das stellt sich jedoch oft als schwierig heraus, da es schweizweit über 100‘000 Hindernisse, die über 50 Zentimeter hoch sind, in den Gewässern gibt. Diese hindern die Fische am Weiterziehen. «Gemeinsam mit verschiedenen Schulklassen möchten wir nun einige ökologisch einflussreiche Hindernisse aus dem Wasser entfernen», sagte Eisenhut.

Liegengelassener Abfall

Nach dem Vortrag wurde die Diskussionsrunde geöffnet. Dabei ging es unter anderem um den Abfall, den die Schwimmer und Sonnenanbeter liegen lassen. 30 Prozent mehr Müll wurde dieses Jahr eingesammelt. «In der Badi haben wir Probleme mit den Einweggrills, die die Rasenfläche verbrennen», sagte Jürg Freudiger vom Verein Viva Eglisau. Auch würden immer mehr Personen mit Gummibooten den Rhein hinunter. An sich wäre das ja kein Problem, «wenn sie die Boote nicht einfach am Ufer liegen lassen würden».

Madeleine Frigerio von der Schifffahrtsgesellschaft Züri – Rhy AG machte ähnliche Beobachtungen: «Dort, wo bereits Müll liegt, wird noch mehr hingeschmissen. Liegt jedoch kein Abfall herum, ist die Hemmschwelle auch grösser, etwas liegen zu lassen.» Ansonsten konnte Frigerio auf ein positives Jahr zurückblicken. «Wir hatten sehr viele Gäste, natürlich auch aufgrund des guten Wetters». Es würde sich jedoch auch schnell eine gewisse Sättigung einstellen, wenn es über längere Zeit schönes Wetter ist. «Wir fahren ja nur bei guter Witterung. Scheint wie diesen Sommer fast jeden Tag die Sonne, gleichen sich Personalkosten und Besucherandrang mit der Zeit wieder aus».

Neben all den kleinen Problemen wurde auch Lob ausgesprochen. «Die Kursschiffe haben sich im Vergleich zu den letzten Jahren sehr verbessert was die Vorsicht gegenüber Ruderbooten betrifft», sagte Sabine Fuchs von der Ruderschule Eglisau. Sie dankte den KapitänInnen für ihre Rücksicht. «Wir wissen, dass das Rückwärtsfahren für die anderen Verkehrsteilnehmer auf dem Rhein manchmal schwierig ist».

