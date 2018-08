Flickenteppich beim Feuerverbot der Gemeinden

Wer in Niederweningen, Bülach oder in einer der fünf Gemeinden des Embrachertals wohnt und gerne grilliert, darf seinen Grill im Garten wieder benutzen. Dort wurde das absolute Feuerverbot diese Woche aufgehoben. Allerorts wird darauf hingewiesen, dass zu den Waldrändern ein Sicherheitsabstand von 200 Metern einzuhalten ist. Dieses Verbot gilt seit dem 27. Juli in sämtlichen Zürcher Gemeinden.

Der Kanton hat es auch für bestehende, eingerichtete Feuerstellen bei Picknick- und Spielplätzen, für Cheminées in Waldhütten ausgesprochen – und bis auf Weiteres sind auch Gas- und Elektrogrills betroffen.Viele Gemeinden hatten diese kantonale Regelung auf kommunaler Ebene noch verschärft und gleich für das gesamte Gemeindegebiet ein Feuerverbot erlassen.

(Auf die Tabelle klicken, um sie zu vergrössern)

Dem Holzkohle-Grill auf dem Balkon oder im Garten wurde damit eine Zwangspause verordnet. Diese ist nun vorbei – allerdings bei weitem nicht überall im Unterland. Und wo die Regelungen gelockert wurden, mahnen die Behörden weiterhin zur Vorsicht im Umgang mit offenen Feuern.

Flächenbrand durch Zigarette verursacht

Anders als in Niederweningen sieht es beispielsweise in Kloten aus. Dort muss der Grill auf dem Balkon und der Terrasse noch immer pausieren. «Die Regenmenge der vergangenen Tage eliminierte die Brandgefahr nicht», sagt Thomas Grädel, Leiter Sicherheit der Stadt Kloten. Entscheidend für die Beibehaltung des Verbots sei auch ein Vorfall vom Dienstag gewesen. Die Stützpunktfeuerwehr Kloten muss am Nachmittag nach Dietlikon ausrücken, da auf einer Wiese ein Flächenbrand von rund 3 auf 15 Metern nahe der Autobahn ausbrach. «Vermutet wird, dass eine Zigarette aus einem fahrenden Fahrzeug die Wiese in Brand setzte», führt Grädel aus.

Auch in Rafz hält man am Feuerverbot fest. «Für eine Aufhebung sind ergiebige, flächendeckende Niederschläge über mehrere Tage erforderlich», erklärt Marc Bernasconi, Gemeindeschreiber von Rafz. Zwar seien am vergangen Montag Gewitter über Rafz gezogen. Die gesamte Regenmenge habe jedoch bei 8 mm gelegen. «Die Prognosen für die kommenden Tage lauten auf schönes und warmes Wetter, was die Lage nicht entschärfen dürfte», führt Bernasconi aus.

Rafz ist nicht die einzige Gemeinde, die an einem generellen Feuerverbot auf dem gesamten Gemeindegebiet festhält. Wie René Meyer, Leiter Sicherheit der Gemeinde Rümlang, stellvertetende für die vier RONN-Gemeinden Rümlang, Oberglatt, Niederhasli und Niederglatt ausführt, herrsche immer noch grosse Waldbrandgefahr. «Die verantwortlichen der RONN-Gemeinden haben beschlossen, das strikte Feuerverbot so lange beizubehalten, bis die zuständigen Fachleute des Kantons Zürich Entwarnung geben und das Feuerverbot in den Wäldern oder Waldesnähe aufhebt», erklärt Meyer. Die Lagebeurteilung liege somit bei den zuständigen Fachpersonen des Kantons Zürich.

Polizei drückt kein Auge zu

Wer in den nächsten Tagen grillieren will, sollte sich also genau informieren, wo was erlaubt ist. Zumal die Kantonspolizei derzeit ein Augenmerk auf Feuersünder hat, wie Mediensprecher Ralph Hirt sagt. «Wir nehmen das sehr ernst.» Seit die Feuerverbote eingeführt wurden, habe die Polizei mehrere Dutzend Verzeigungen ausgesprochen. (Zürcher Unterländer)