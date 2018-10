Fliegendes Klassenzimmer landet in Indien

Corinne Elsener und Pamela Brünner sind noch immer ganz erfüllt von den Eindrücken ihres Indienbesuchs: von der überwältigenden Gastfreundschaft, dem bisweilen chaotischen Verkehr und von den Gegensätzen, die auf engstem Raum aufeinandertreffen. Und es scheint, als könnten sie es kaum erwarten, all diese Erlebnisse bald ihren Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. Prorektorin und Englischlehrerin Elsener und ihre Kollegin Brünner, die an der Kantonsschule Bülach Französisch und Italienisch unterrichtet, reisen nämlich demnächst mit ihrer fünften Klasse in die indische Stadt Gurgaon. Sie selbst waren in den Sommerferien dort, um den Besuch vorzubereiten.

Begeisterte Schüler

Möglich wird diese aussergewöhnliche Reise durch das Austauschprojekt «Schweizerisch-Indisches Klassenzimmer» (siehe Kasten). Dieses hat zum Ziel, die interkulturelle Verständigung zwischen den Ländern zu fördern.

Elsener hat ihrer Englischklasse im vergangenen Dezember ein Bild der Ausschreibung gezeigt. «Alle sind sofort auf die Idee aufgesprungen, sodass wir eigentlich nur noch die Klassenlehrerin überzeugen mussten», sagt sie. Das war ein Leichtes, zumal Pamela Brünner just in diesem Moment daran war, Pläne für eine private Indienreise auszuarbeiten. So bewarben sich die beiden Lehrerinnen gemeinsam für das aussergewöhnliche Projekt und bekamen kurze Zeit später den Bescheid, dass eine passende Partnerschule gefunden sei. Beide Lehrerinnen räumen ein, dass sie ein solches Abenteuer nicht mit jeder Klasse wagen würden. Aber in diesem Fall würden die Voraussetzungen stimmen.

Motivierte Eltern

Nun galt es, auch die Eltern über das Vorhaben ins Bild zu setzen. Denn auch sie leisten einen Beitrag an das Abenteuer ihrer Kinder. Dank der Unterstützungsbeiträge der Mercator Stiftung ist die Projektwoche zwar nicht viel teurer als herkömmliche Auslandreisewochen, jedoch werden die Familien im kommenden März während einer Woche einen indischen Gastschüler beherbergen.

Viel Überzeugungsarbeit mussten die beiden Lehrerinnen am Elternabend aber nicht leisten. Es habe zwar durchaus Fragen gegeben, etwa zur Sicherheit, zum Essen oder zur Gesundheitsversorgung. «Mehrere Eltern haben sich aber auch spontan bereit erklärt, etwas zum Rahmenprogramm beizutragen, wenn die indischen Schüler uns besuchen werden», erzählt Elsener.

Wohlhabende Gastgeber

Doch nun werden am 6. November erst einmal die 22 Bülacher Jugendlichen für neun Tage in Richtung Delhi abheben. Dank ihres Vorbereitungsbesuchs im Juli haben die beiden Lehrerinnen schon eine recht konkrete Vorstellung davon, was die Jugendlichen dort erwartet. «Sie werden bei Gasteltern wohnen, deren Kinder die Partnerschule besuchen. Weil das eine Privatschule ist, würden die Bülacher Schüler in der indischen Satelittenstadt Gurgaon wohl eher mehr Wohlstand und Behütung erleben, als sie es von zuhause aus gewohnt seien. «Alleine in den Ausgang zu gehen, wird genauso tabu sein, wie den Schulweg zu Fuss zu bewältigen.» Dafür sei der Privatchauffeur zuständig. Eine dreitägige Rundreise wird dafür sorgen, dass die Jugendlichen auch andere Facetten des Gastlandes kennenlernen. Zudem liegt die 17-Millionen-Metropole Delhi nur 40 Autominuten von der Gastschule entfernt.

Seit September steht auch fest, wer bei wem wohnen wird. «Nun tauschen sich die Tandems rege aus», weiss Brünner. Die indischen Jugendlichen seien mindestens so Handy-affin wie ihre eigenen Schüler. Seit einiger Zeit erarbeiten die beiden Klassen zudem in einem virtuellen Klassenzimmer via digitale Plattformen selbst gewählte Themen.

Was erhoffen sich die beiden Lehrerinnen vom Projekt? «Wenn die Schüler realisieren, dass unser Leben nicht das Mass aller Dinge ist, und für jemand anderes ganz andere Lebensumstände normal sind, wäre ein wichtiges Ziel erreicht», findet Brünner. (Zürcher Unterländer)